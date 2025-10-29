La obra 'Algues' de Gabriel Ignacio Madrid gana el Premio Artesanía de Mallorca 2025

Entrega de los Premios de Artesanía de Mallorca 2025. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Gabriel Ignacio Madrid ha ganado el Premi Artesania de Mallorca 2025 con su obra 'Algues', inspirada en las algas marinas, que simboliza el profundo vínculo entre la artesanía y la naturaleza mallorquina.

Madrid ha sido el principal galardonado en la entrega de los Premios de Artesanía de Mallorca 2025, que se ha desarrollado en el aljibe de Es Baluard Museu d'Art Contemporani, en una gran gala con cientos de asistentes, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

En total, se han otorgado 39.000 euros en premios, un récord histórico para estos galardones.

Madrid ha recibido 7.000 euros y el jurado ha valorado especialmente la "perfección técnica" de la pieza y su "potente mensaje ecológico".

El Premio Honorífico a la Trayectoria Artesana ha sido otorgado al maestro artesano Pep Toni Ferrer Ferrà, 'cordador' de sillas y 'llatrer', de Paumes i Brins (Establiments).

El Premio Tradición Artesana, valorado en 5.000 euros, ha sido otorgado a la artesana Coloma María Cañellas Palou, de Ca Madò Bet des Siurells (Sa Cabaneta), por su obra 'El Belén'.

El Premio Diseño e Innovación Artesana, valorado en 5.000 euros, ha sido otorgado al ceramista Roberto Paparcone Branchini (Paparkone, Palma), autor de la obra 'Flora/Tótem ceremonial modular'.

El Premio a la Promoción Artesana, dotado con 5.000 euros, ha sido otorgado al artesano panadero Pep Trias por su proyecto 'Tasta l'Artesania de Mallorca'.

Este año, como novedad, el premio de gastronomía se ha dividido en dos categorías: productos de larga duración y productos de corta duración, dotados con 4.000 euros cada uno.

El Premio Gastronomía de Larga Duración ha sido otorgado a Sebastià Pastor Moyà, del Celler Sebastià Pastor (Santa Maria), por 'Encobeït', un vino elaborado con una variedad autóctona de uva

El Premio Gastronomía de Corta Duración ha sido otorgado al panadero Jaime Gelabert Feliu, de Pastisseria Real (Palma), por su ensaimada de queso con frutos rojos.

Finalmente, el Premio Impuls, dotado con 2.000 euros, ha sido otorgado a Jaime González García, estudiante de la Escola d'Art de Mallorca, por su obra 'Medusas'.

Este año, el jurado ha decidido declarar desierto el galardón de Moda Artesana, al considerar que ninguna de las candidaturas presentadas reunía los requisitos necesarios para merecer el premio. Esta decisión pone de manifiesto el alto nivel de exigencia y rigor del jurado, que vela por preservar la excelencia en el reconocimiento de la artesanía.

Por otra parte, el Consell de Mallorca también ha otorgado tres accésits, de 1.000 euros cada uno, en reconocimiento a propuestas que, aunque no han sido premiadas en ninguna de las categorías principales, destacan por su calidad y aportación a la artesanía.

José Gelabert Caldentey ha sido reconocido por su 'Balancí mallorquí'. Laura Micheletti ha sido valorada por su obra 'Tradició antiga i idees modernes. De l'estormia al puff' y Patricia Hermoso Ríos, estudiante de la Escola d'Art de Mallorca, ha destacado con 'Transmutaciones'.