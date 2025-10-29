Las obras de impermeabilización del centro de salud Sant Antoni comenzarán la próxima semana

IBIZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de impermeabilización del centro de salud Sant Antoni de Portmany comenzarán la próxima semana, según ha informado el Área de Salud de las Pitiusas.

El objetivo de los trabajos es solventar, de manera definitiva, un problema que aparece cada año con las lluvias, desde la apertura del centro de salud de la localidad de Portmany.

La obra prevista plantea la instalación de una cubierta que evitará las filtraciones de agua de lluvia que se producen desde la construcción del centro, principalmente por los patios interiores, que han provocado daños en los acabados de las estancias colindantes a los patios internos.

El plazo de ejecución previsto es de cinco meses desde la fecha de la firma del acta de comprobación del replanteo hasta la finalización de las obras y se prevé que se ejecute en dos fases, la primera de ellas centrada en la instalación de la cubierta y la segunda fase, en la reparación de los daños causados en el interior del edificio en las salas y espacios anexos a los patios.

La gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera ya realizó obras de reparación de la terraza y el canalón en agosto de 2024 tras la redacción de un informe de patologías desarrollado por un arquitecto, en el que se detectaron defectos de construcción como puntos de filtración producidos por la falta de impermeabilización de la terraza.

Aunque el presupuesto base de licitación de este procedimiento ha sido de 540.416,41 euros (IVA incluido), finalmente el presupuesto del contrato de ejecución de las obras ha sido de 514.682,31 euros (IVA incluido).