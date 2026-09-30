Las obras de mejora y rehabilitación de la plaza Mayor de Palma comenzarán en el primer trimestre de 2027

Archivo - El regidor de Función Pública, Llorenç Bauzá, en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras de mejora y rehabilitación de la plaza Mayor de Palma comenzarán a desarrollar el proyecto 'Ágora' durante el primer trimestre del año que viene y dejará al descubierto una parte de las galerías.

El portavoz del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá, ha señalado este miércoles en rueda de prensa posterior a la junta de gobierno que el proyecto contará con un plazo de 46 meses desde su redacción hasta la ejecución de las obras, y con un presupuesto superior a los 1,4 millones de euros.