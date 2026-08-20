Las obras del nuevo centro de telecomunicaciones en Santa Agnès comenzarán en 2027 - CAIB

EIVISSA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha desbloqueado la instalación del nuevo centro de telecomunicaciones de Puig d'en Coca, en Santa Agnès de Corona, con el objetivo de que las obras puedan empezar durante el primer trimestre de 2027.

Según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, el informe ambiental favorable emitido este mes de julio permite avanzar en una infraestructura reivindicada por los vecinos de la zona, después de años de estudios y trabajo conjunto entre Govern, Consell y Ayuntamiento de Sant Antoni.

La nueva solución mantiene la cobertura necesaria, reduce en cerca de 840 metros cuadrados la superficie afectada, evita abrir un nuevo camino y permitirá integrar TetraIB, IoTIB y TDT, además de reservar espacio para los operadores privados.

Según ha insistido el Govern, Corona está más cerca de disponer del nuevo centro de telecomunicaciones después de que la Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental haya emitido el informe de impacto ambiental favorable al proyecto.

Dicho documento permite superar una de las fases más complejas de la tramitación y avanzar ahora hacia la redacción del proyecto constructivo. Así, IB Digital ya trabaja en este proyecto con el objetivo de que las obras puedan empezar durante el primer trimestre del próximo año.

El nuevo centro responde a una reivindicación histórica de los vecinos de Santa Agnès, que sufren importantes carencias de telecomunicaciones derivadas, entre otros factores, de la orografía del Pla de Corona.

La infraestructura permitirá mejorar la cobertura de la red de comunicaciones de seguridad y emergencias (TetraIB); IoTIB; y la TDT, y estará preparada para que los operadores privados puedan instalar sus equipos y mejorar también la cobertura de telefonía móvil.

El director general de IB Digital, Miquel Cardona, ha señalado que "los vecinos de Santa Agnès llevan muchos años esperando esta infraestructura" y que el Govern es "plenamente consciente de ello".

"Aún no podemos decir que la torre esté construida, pero sí hemos superado una de las fases más difíciles del proyecto y que hoy estamos mucho más cerca de conseguirlo", ha remarcado.

Cardona ha destacado que durante este tiempo se han estudiado diferentes alternativas y se ha revisado el proyecto para encontrar una solución que mantenga las prestaciones de cobertura y reduzca el impacto ambiental.

La propuesta inicial ha sido modificada a partir de los estudios y observaciones ambientales del Consell d'Eivissa. El cambio permite pasar de una superficie afectada de unos 3.100 a 2.260 metros cuadrados, evitando la construcción de un nuevo camino de acceso dentro de la masa forestal.

También reduce la fragmentación del bosque al situar la instalación en su límite exterior. La resolución ambiental establece además medidas de compensación de la vegetación afectada, prevención de incendios y vigilancia ambiental durante las diferentes fases del proyecto.

"El proyecto que tenemos hoy es mejor ambientalmente que el que teníamos al principio: afectamos menos superficie, evitamos abrir un camino nuevo y mantenemos la cobertura que necesitamos", ha explicado Cardona, quien ha recordado que "el trabajo no termina con un informe favorable, sino cuando la infraestructura esté construida y funcione".

El nuevo centro tendrá una torre de unos 30 metros de altura, una dimensión determinada por los estudios radioeléctricos y por las características del entorno, permitiendo concentrar en una única infraestructura diferentes servicios públicos y futuros equipos de operadores privados.

El proyecto fue declarado Proyecto de Especial Interés Estratégico por el Consell de Govern el pasado 10 de abril, en reconocimiento a la necesidad de mejorar las telecomunicaciones de Santa Agnès y, especialmente, las comunicaciones de los servicios de seguridad y emergencias.