Las obras de la plaza Francesc García Orell afectarán al tráfico rodado de Palma hasta el viernes

Obras de mejora del pavimento en la plaza Francesc García Orell - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de reparación y mejora del pavimento en la plaza Francesc García Orell, que han comenzado este miércoles, afectarán puntualmente al tráfico rodado hasta que terminen este viernes.

Así lo ha asegurado este miércoles el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, en el que ha añadido que las obras se ejecutarán en dos fases para reducir al máximo la afectación al tráfico, manteniendo en todo momento habilitado al menos un carril de circulación.

La intervención consiste en la sustitución del actual pavimento por asfalto, manteniendo el adoquín en la franja lateral debido al deterioro del suelo actual por el paso de vehículos pesados, especialmente en la zona curva de la rotonda.

La primera fase, ya en marcha, afecta al carril interior de la plaza y se prolongará hasta el viernes. La segunda, correspondiente al carril exterior, se llevará a cabo entre los días 25 y 27 de marzo.