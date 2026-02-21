Las obras de rehabilitación de los 'escars' de Portocolom durarán cuatro meses más ante el deterioro de los forjados

PortsIB modifica las obras de rehabilitación de las barracas de Portocolom - CAIB

PALMA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

PortsIB ha modificado el contrato de obras de rehabilitación de los conjuntos de barracas de Portocolom y la reforma de diversas zonas del puerto, ampliando el plazo de ejecución en cuatro meses.

La modificación responde al deterioro más acusado de lo previsto inicialmente en los forjados de los 'escars' de Bassa Nova 1 y Bassa Nova 2, que se ha detectado durante la ejecución de las obras.

Según ha señalado la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua en una nota de prensa, el objetivo de la rehabilitación es garantizar la estabilidad estructural de las instalaciones.

El mayor deterioro detectado ha hecho necesario adaptar el proyecto para asegurar la seguridad y durabilidad de la infraestructura portuaria.

Esta modificación supone una inversión adicional de 1,4 millones de euros y se enmarca dentro del contrato adjudicado en marzo de 2025 a la UTE Rehabilitación Portocolom. Así, la inversión total del proyecto es de 11 millones de euros.

Igualmente, se amplía el plazo de ejecución de las obras en cuatro meses, pasando a una duración total de 22 meses, con el fin de poder ejecutar correctamente las nuevas actuaciones necesarias.

Las obras en Portocolom tienen como finalidad la rehabilitación integral de las barracas y la mejora de la urbanización de distintas zonas del puerto, contribuyendo a la conservación del patrimonio marítimo tradicional, a la mejora de la funcionalidad portuaria y a la seguridad de los usuarios.