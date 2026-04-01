Las obras de renovación del asfalto entre Comte de Barcelona y plaza del Pont costarán 250.000 euros

Archivo - Fachada del edificio del Ayuntamiento de Palma en la Plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado el reasfaltado del tramo comprendido entre la calle Comte de Barcelona y la plaza del Pont, en el barrio de Santa Catalina, en una obra que contará con un presupuesto de 250.000 euros.

Según ha informado la portavoz municipal, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, las obras tendrán una duración de dos meses y prevén iniciarse después de Semana Santa.

Durante las actuaciones, adjudicadas a la empresa Aglomerats Mallorca S.A., se producirán algunas afectaciones al tráfico rodado, aunque en general serán puntuales. En concreto, la mayor parte de la intervención corresponderá a trabajos diurnos auxiliares, preparatorios y de remate, que implicarán restricciones mínimas a la circulación.

La fase principal, correspondiente al asfaltado, se concentrará en un periodo de cinco días, previsto para la segunda quincena de abril, y se ejecutará en horario nocturno con el objetivo de minimizar las molestias a la ciudadanía y reducir el impacto sobre el tráfico.

Durante estas cinco jornadas sí se producirán cortes de mayor entidad, en coordinación con el área de Movilidad y la Policía Local de Palma.

EL REASFALTADO DE LA CALLE S'AIGUA DOLÇA COMIENZA EN MAYO

Las obras para reasfaltar la calle s'Aigua Dolça comenzarán en mayo y tendrán un plazo de ejecución de dos meses. Según la portavoz, la previsión es comenzar la obra, con un presupuesto de 35.000 euros, cuando finalicen los dos proyectos que está ejecutando actualmente el área de Infraestructuras en la misma calle.

Uno de ellos es las obras de renovación y reurbanización de la calle, con un presupuesto de 208.700 euros y que ha permitido la creación de nuevas aceras, así como la ejecución de nuevos pasos de peatones y la mejora del pavimento, incrementando la seguridad y la movilidad peatonal en la zona.

Por otro lado, el servicio está también llevando a cabo la renovación del tramo del canal del torrente de Son Armadams ubicado en esta parte de la calle, con una inversión de 102.500 euros.