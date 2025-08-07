Las obras en Verge de Lluc impiden el refuerzo de trenes para acudir a la Mucada de Sineu

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) no podrá realizar los servicios especiales de refuerzo de tren de los últimos años con motivo de la Mucada de Sineu, el próximo lunes, a causa de las obras en el paso elevado próximo a la estación de Verge de Lluc, que han obligado a la empresa a reducir frecuencias e imposibilitan la entrada en circulación de más trenes, especialmente durante las dos primeras semanas de agosto.

Estas obras en el paso situado en la calle del Greco de Palma, iniciadas la semana pasada, obligan a circular por una única vía --en lugar de las dos habituales, una en cada sentido-- entre las estaciones de Son Fuster y el polígono de Marratxí en ambos sentidos, afectando a la circulación en toda la red, lo que ha provocado alteraciones en el servicio durante este mes de agosto, según ha recordado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado.

A causa de las alteraciones derivadas de las obras, SFM ha tenido que modificar los horarios de verano desde el pasado martes y hasta el domingo 17 de agosto, un periodo de cerca de dos semanas en el que se aplican en los días laborables los mismos horarios que funcionan el fin de semana, con un refuerzo de tres trenes adicionales a primeras horas de la mañana.

La empresa ferroviaria tomó esta medida tras los retrasos y supresiones de servicio que se sufrieron el lunes y el viernes pasados, para poder ofrecer un servicio fiable y cumplir con los horarios establecidos, con el fin de minimizar las molestias para las personas usuarias del servicio de tren.

Del mismo modo, SFM no podrá llevar a cabo este año servicios especiales de los últimos años para la fiesta del Much de Sineu, dada la imposibilidad material y física de hacer circular más trenes a la vez entre Palma, Inca y Manacor y de poder ofrecer el mismo servicio de refuerzo que los últimos años.

Así, este próximo lunes se ofrecerá el servicio regular actual, con un tren cada hora, tanto de ida desde Palma o Manacor como de salida de Sineu; y se podrá añadir un tren de refuerzo.

Los últimos trenes con salida desde Sineu serán a las 18.42 horas, las 19.42 horas, las 20.42 horas, el tren especial a las 21.00 horas, y los dos últimos a las 21.42 y las 22.42 horas. SFM también dispondrá de unidades de metro, con más capacidad, para cubrir este servicio.

No obstante, desde el Govern, SFM y el Ayuntamiento de Sineu, se recomienda buscar otras alternativas a este desplazamiento, escalonar la salida desde el municipio sin esperar los últimos trenes del día, y evitar una gran afluencia en la última hora del día en la estación de Sineu teniendo en cuenta estas circunstancias, que han sido objeto de una reunión entre la empresa ferroviaria, el ayuntamiento y la Guardia Civil.