El Observatorio de las Personas Mayores de Mallorca abordará la prevención del maltrato y la soledad durante 2027

Reunión del Observatorio de las Personas Mayores de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio de las Personas Mayores de Mallorca (OMM) ha celebrado su segunda sesión ordinaria anual, en la que se ha aprobado la hoja de ruta para 2027 con objetivos como la prevención del maltrato, una atención que respete las decisiones y necesidades de cada persona y la lucha contra la soledad no deseada.

El presidente del IMAS y conseller insular de Bienestar Social del Consell de Mallorca, Guillermo Sánchez, ha destacado la importancia de disponer de un espacio de trabajo compartido para avanzar en las políticas dirigidas a las personas mayores, según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

"El Observatorio permite poner en común el trabajo de las instituciones, las entidades y los profesionales, detectar necesidades y definir actuaciones concretas para mejorar la calidad de vida de las personas mayores", ha resaltado.

El OMM es un espacio de participación, análisis y coordinación que reúne a instituciones, entidades y profesionales vinculados a la atención y el bienestar de las personas mayores.

Forman parte de él representantes de la Dirección Insular de Promoción Sociocultural, la Conselleria de Salud, los servicios sociales, las áreas de Educación y de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Palma, la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Universitat Oberta per a Majors (UOM), así como entidades como Intress, GREC, La Sapiència y el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Baleares.

Este encuentro también ha servido para hacer balance del trabajo desarrollado durante el segundo semestre de 2026, en el que una parte importante del trabajo se ha centrado en la formación y la sensibilización de los profesionales.

En el ámbito de la atención integral centrada en la persona, se han distribuido infografías informativas en todas las residencias y se ha puesto en marcha una prueba piloto de un curso de autoaprendizaje en el que han participado 75 profesionales del IMAS.

Por su parte, la mesa de prevención de la soledad no deseada ha celebrado dos reuniones para definir sus líneas de trabajo. En cuanto a la prevención y detección del maltrato, se ha avanzado en la preparación de las prioridades que marcarán la actividad de la mesa durante el próximo año.

Para 2027, una de las actuaciones previstas es diseñar y validar, junto con la UIB, un baremo de vulnerabilidad social que ayude a detectar posibles situaciones de vulnerabilidad entre las personas mayores. También se dará continuidad a la formación sobre edadismo en la residencia La Bonanova, dirigida a las distintas categorías profesionales.

En el ámbito de la atención integral centrada en la persona, se quiere extender este modelo a los institutos que ofrecen ciclos formativos relacionados con los servicios a la comunidad y la atención sociosanitaria, para que los futuros profesionales lo conozcan y lo incorporen desde el inicio de su formación. También se repetirá el curso de autoaprendizaje dentro del plan de formación del IMAS.

Por último, para avanzar en la prevención de la soledad no deseada, se recopilarán documentos, proyectos e iniciativas impulsadas por administraciones y entidades, con el fin de elaborar un documento de recomendaciones y buenas prácticas. Además, se prevé impulsar una campaña de sensibilización y preparar materiales divulgativos dirigidos tanto a la ciudadanía como a los profesionales.

El presidente del IMAS ha subrayado que la prevención del maltrato, la atención centrada en cada persona y la lucha contra la soledad no deseada son ámbitos que requieren "la implicación de distintos sectores" y ha valorado la participación de las instituciones, las entidades y los profesionales que forman parte del observatorio.