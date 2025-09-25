El oceanógrafo Gotzon Basterretxea, nuevo delegado institucional del CSIC en Baleares

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha designado al oceanógrafo Gotzon Basterretxea como nuevo delegado institucional del CSIC en Baleares, en sustitución de Salud Deudero, que lo desempeñaba desde 2024.

En su nueva responsabilidad, ejercerá en el ámbito de la comunidad autónoma tareas de coordinación y representación ante instituciones públicas y privadas, así como frente a los diferentes agentes de I+D+i presentes en el territorio.

También tendrá entre sus funciones la gestión y el apoyo a la investigación, la transferencia del conocimiento y la innovación, junto con la promoción de actividades de formación, divulgación y cultura científica.

Gotzon Basterretxea es doctor en Ciencias del Mar por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Su especialidad es la oceanografía biológica y, en particular, las interacciones entre el plancton y la dinámica marina. Desarrolla su labor investigadora en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA, CSIC-UIB), donde ejerció como director desde 2020 hasta mediados de 2025.

Además de las funciones de representación y promoción de la actividad científica que le corresponden, Basterretxea orientará su labor a fortalecer la colaboración de los centros del CSIC con los distintos agentes del ecosistema de I+D+i de Baleares, con especial atención a la Universitat de les Illes Balears (UIB), con la que el CSIC comparte dos centros de titularidad conjunta.

Asimismo, trabajará para facilitar la conexión de dichos agentes con la red de más de un centenar de centros de investigación que el CSIC tiene distribuidos en el conjunto del territorio nacional.

La Delegación Institucional del CSIC en las Islas coordina la actividad de los tres centros de investigación de la comunidad -IMEDEA (CSIC-UIB), IFISC (CSIC-UIB) y el COB (IEO-CSIC)-, así como de la unidad territorial del IGME en el archipiélago, además de participar en la ICTS SOCIB.

Entre sus cometidos destacan representar al CSIC en el territorio, fortalecer las relaciones con las instituciones y entidades regionales, y promover iniciativas que respalden la I+D+i, la transferencia y la gestión.

Asimismo, impulsa acciones de educación, formación y cultura científica orientadas a dar mayor visibilidad a la labor del CSIC y a generar un impacto positivo en la sociedad.