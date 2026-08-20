Ocho heridos en un incendio en un edificio de Cala de Bou, en Eivissa

Archivo - Camiones de Bomberos de Ibiza estacionados.
Archivo - Camiones de Bomberos de Ibiza estacionados. - BOMBEROS DE IBIZA - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 20 agosto 2026 16:31
Seguir en

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ocho personas han resultado heridas de diversa consideración en un incendio declarado en un edificio de Cala de Bou, en Eivissa.

Según la información facilitada por el SAMU 061, el aviso se ha recibido sobre las 14.37 horas de este jueves y hasta el lugar se han desplazado varias ambulancias.

Una de las afectadas ha sido trasladada al Hospital Can Misses, mientras que siete víctimas han sido evaluados, asistidos y dados de alta en el momento.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado