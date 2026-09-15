Cómo afectará la IA a tu trabajo: busca tu profesión y consulta su nivel de exposición

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Una Pestaña De La Página Web De Chatgpt En Un Ordenador- EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La inteligencia artificial (IA) no se limita a cambiar la forma de trabajar: también ha alimentado el temor en numerosos sectores ante una posible pérdida de empleos, especialmente en los trabajos con titulaciones universitarias ya que son los más expuestos a esta tecnología.

Un análisis de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) compara 831 ocupaciones según sus previsiones de empleo para el periodo 2025-2035 y su nivel de exposición relativa a la inteligencia artificial (IA).

La exposición teórica mide hasta qué punto la IA podría utilizarse para asistir o completar parte de las tareas asociadas a una ocupación. No equivale, por sí sola, a una previsión de automatización, despidos o pérdida de puestos de trabajo.

De las 831 profesiones analizadas, 206 presentan una exposición muy alta a la IA; otras 206, una exposición alta; 206, una exposición moderada; y 213, una exposición baja.

¿ES CIERTO QUE LA IA ME VA A QUITAR EL TRABAJO?

Los datos apuntan a que las ocupaciones que no suelen requerir titulación universitaria están, en conjunto, menos expuestas a la inteligencia artificial que las que sí la exigen.

Sin embargo, una mayor exposición a la IA no implica necesariamente una caída del empleo, por ejemplo, los directores de marketing o especialistas en recursos humanos figuran entre las profesiones con exposición a la IA "muy alta", pero sus empleos crecerían un 6,9% y un 6,4%, respectivamente, entre 2025 y 2035.

El escenario es menos favorable para los programadores informáticos y los analistas de noticias, reporteros y periodistas. Ambas ocupaciones tienen una exposición "muy alta" y sus empleos se reducirían un 7,3% y un 5,9%, respectivamente, durante ese periodo.

Entre las 178 profesiones que habitualmente requieren titulación universitaria, 89 presentan una exposición muy alta a la IA. En este grupo se encuentran los instructores de educación básica y secundaria para adultos y de inglés como segunda lengua (-13,9% hasta 2035); los directores de publicidad y promociones (-3,7%); los diseñadores gráficos (-1,7%); y los editores e inspectores tributarios (-1,1% en ambos casos).

Otras 78 ocupaciones universitarias presentan una exposición "alta" a la IA, entre ellas los artistas plásticos, con una reducción prevista del empleo del 3,1% entre 2025 y 2035, y los profesores de educación secundaria, con un descenso del 0,4%.

Solo 11 profesiones universitarias se sitúan en el nivel de exposición moderada. Entre ellas figuran los maestros de educación infantil (-0,3%); los ingenieros forestales (2,2%); los inspectores agrícolas (2,3%); los pilotos, copilotos e ingenieros de vuelo (8,3%); y los fisiólogos del ejercicio (12,8%).

Ninguna de las profesiones analizadas que requiere titulación universitaria se clasifica en el nivel de exposición baja.

LAS PROFESIONES QUE NO REQUIEREN FORMACIÓN SON LAS MENOS EXPUESTAS

Entre las 109 ocupaciones estudiadas que no exigen titulación académica formal, solo 14 presentan una exposición alta o muy alta a la IA, frente a 95 clasificadas en los niveles bajo o moderado.

Entre las profesiones sin titulación menos expuestas que aumentarán la creación de empleo destacan los contratistas de mano de obra agrícola (con una previsión de creación de empleo del 12,1%), artesanos (11,5%), deportistas (2,7%), bailarines (8,9%), socorristas (7,1%), y profesiones relacionadas con la hostelería como cocineros, lavaplatos, camareros y cajeros.

¿CUÁLES SON LOS TRABAJOS QUE MÁS GENERAN EMPLEO Y LOS QUE MENOS?

Las mayores reducciones porcentuales de empleo previstas en Estados Unidos hasta 2035 corresponden a los procesadores de texto y mecanógrafos, con un descenso del 34,4% y una exposición muy alta a la IA; los operadores telefónicos (-27,6% y exposición alta); los operadores de centralita (-26% y exposición muy alta); y los operadores de introducción de datos (-25,5% y exposición muy alta).

Estas ocupaciones suelen requerir educación secundaria o equivalente, o bien no exigen una titulación académica formal.

Por contra, los profesionales de enfermería de práctica avanzada, por ejemplo, figuran entre las ocupaciones con mayor creación de empleo prevista hasta 2035 con un incremento del 41%, pese a tener una exposición alta. El caso refleja que la IA puede transformar o complementar ciertas tareas sin sustituir la demanda de profesionales.

Asimismo, los científicos de datos (34,6%), directores de servicios médicos y sanitarios (24,2%), asistentes de fisioterapia (23%), técnicos de psiquiatría (22,3%), científicos de investigación informática y de la información (21,8%) y personal sanitario figuran entre los que más empleo generarán.

En paralelo, un estudio de Anthropic publicado en marzo señalaba que cerca del 30% de los trabajadores quedaba fuera de su medición por presentar sus tareas una frecuencia demasiado baja en los datos de uso de Claude como para alcanzar el umbral mínimo de análisis. Ese grupo incluía, entre otros, cocineros, mecánicos de motocicletas, socorristas, camareros, lavaplatos y encargados de vestuarios.

Anthropic define la exposición como la proporción de tareas de una ocupación que la IA puede acelerar o ayudar a completar, no como la proporción de empleos que puede sustituir. Un mismo trabajo reúne funciones potencialmente automatizables junto a otras que requieren juicio profesional, interacción social compleja o actividad física.

El estudio de Anthropic pone el ejemplo de la enseñanza: la IA puede asistir en tareas como la corrección de ejercicios, pero no puede gestionar por sí sola un aula. Por este motivo, algunos profesores pueden estar menos expuestos que los trabajadores cuyas funciones pueden desempeñarse íntegramente a distancia.

La compañía también subraya que, por el momento, una mayor exposición no se ha traducido en un aumento claro del desempleo en esas ocupaciones. No obstante, detecta señales de una contratación más lenta entre los trabajadores jóvenes en sectores con una exposición elevada a la IA.