Los ocupantes de una embarcación encallada en Cala Comte son rescatados por Salvamento Marítimo

IBIZA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres ocupantes de una embarcación, uno de ellos menor, han tenido que ser evacuados este viernes por la noche con el helicóptero de Salvamento Marítimo tras encallar su embarcación en Cala Comte.

Según ha informado la Policía Local de Sant Josep en sus redes sociales, sobre las 22.26 horas del viernes un anónimo alertó sobre la presencia de una embarcación de 12 metros que, sin gobierno, estaba golpeando contra la costa en Platges de Comte.

La Policía ha destacado que las personas "vivieron momentos de auténtico pánico".

Mediante el Servicio de Drones de la Policía Local, rápidamente pudo localizarse la embarcación que se encontraba encallada en s'Illa des Bosc.

Esta intervención permitió a Salvamento Marítimo actuar con precisión y evacuar a los tripulantes en helicóptero sin más complicaciones.