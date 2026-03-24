La oferta de alquiler en Palma se desploma un 75% y los precios se disparan un 63% desde 2020

Archivo - Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La oferta de vivienda en alquiler en Palma se ha desplomado un 75% desde el cuarto trimestre de 2020 mientras que los precios se han disparado un 63% en este periodo, según datos de idealista.

Según los datos del portal inmobiliario, en este escenario de reducción de la oferta, la competencia por acceder a los inmuebles que salen al mercado se ha multiplicado por diez.

La mayor reducción de oferta se ha producido en la ciudad de Barcelona, con un 90%. En cuanto a los precios, los mayores incrementos se han producido en Valencia, con un 82%.