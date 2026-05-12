La oferta de alquiler de temporada se dispara en Palma un 23% mientras que el permanente sube un 3%

Archivo - Imagen de archivo de una vivienda. - CAIB - Archivo

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La oferta de alquiler de temporada se ha disparado en Palma un 23% en el primer trimestre en comparación con el año pasado, mientras que el alquiler permanente sube un 3%, según datos publicados este martes por el portal inmobiliario idealista.

Según los datos del portal, todos los mercados que se han declarado tensionados y están aplicando controles de precios han visto cómo la oferta de viviendas disponibles para alquiler permanente en el primer trimestre de este año sigue cayendo en comparación con la registrada en el mismo periodo de 2025.

En el conjunto del territorio nacional, los alquileres de temporada siguen aumentando su relevancia en el mercado inmobiliario en detrimento de los arrendamientos permanentes.

Al cierre del primer trimestre de 2026 el peso de este tipo de alquileres (distintos a los turísticos) llegó hasta el 27% del mercado, con un incremento interanual de la oferta del 22%, mientras que la oferta de alquileres permanentes se redujo un 3% en el mismo periodo.

La mayor caída entre estos mercados se ha producido en Pamplona (-39%), seguida por A Coruña (-33%), San Sebastián (-28%), Bilbao (-21%), Tarragona (-15%), Lleida (-12%), Barcelona (-9%) y Vitoria (-4%). La única excepción dentro de estos mercados la constituye Girona, donde se han incrementado un 9%.

En el resto de capitales la mayor caída, tras Pamplona, se ha producido en Melilla (-36%), y con caídas superiores al 20% están también Huelva (-33%), Ceuta (-31%), Huesca (-31%) y Soria (-26%). Entre los demás grandes mercados no declarados como tensionados Alicante ha registrado la mayor caída (-8%), seguido por Sevilla (-6%), Valencia (-4%) y Málaga (-2%). En la ciudad de Madrid la oferta se ha mantenido estable y en Palma ha aumentado un 3%.

En total han sido 17 las capitales en las que la oferta disponible ha crecido en el último año. La mayor subida del país se ha registrado en Lugo, con un incremento del 30%, y Cáceres, donde el crecimiento es del 26%.

FUERTES SUBIDAS EN EL ALQUILER DE TEMPORADA

Entre los grandes mercados considerados tensionados, el mayor incremento de la oferta de temporada se ha dado en A Coruña, que cuenta con un 188% más alquileres de temporada que hace un año, seguida por Pamplona (78%), San Sebastián (67%), Vitoria (55%), Bilbao (41%), Lleida (20%) y Girona (13%).

Tras la aprobación de la ley autonómica en Cataluña la oferta de alquileres temporales en Tarragona se ha reducido un 16%, mientras que en Barcelona la caída ha llegado hasta el 29%.

Los mayores y más espectaculares incrementos de oferta de este tipo se han dado en pequeños mercados donde este fenómeno era hasta hace poco prácticamente inexistente. Son los casos de Cáceres (221%), Lugo (209%), Ceuta (160%), Guadalajara (150%) y Badajoz (118%).

A pesar de la nueva legislación autonómica Barcelona sigue siendo la ciudad con un mayor peso de los alquileres de temporada, con un 55% de la oferta en esta modalidad (que se ha reducido desde el 64% del trimestre pasado).

Le siguen San Sebastián (49%), Bilbao (44%), Cádiz (44%), Girona (41%) y Pamplona (41%). Entre el resto de grandes mercados Valencia es donde tienen un mayor peso específico (31%), seguido por Málaga, Madrid y Sevilla (28% en los 3 casos), Palma (25%) y Alicante (22%). Por el contrario, en las zonas menos dinámicas esta modalidad temporal es prácticamente inexistente. Se trata de las ciudades de Guadalajara (4%), Ourense (5%), Palencia (5%), Melilla y Valladolid (6% en ambos casos).