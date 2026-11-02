La Oficina del Autónomo itinerante de Baleares registra 227 consultas de asesoramiento individualizado en 15 jornadas

La Oficina del Autónomo itinerante de Baleares registra en 15 jornadas 227 consultas de asesoramiento individualizado - CAIB

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Autónomo itinerante ha registrado 227 consultas de asesoramiento individualizado durante 15 jornadas entre el 23 de septiembre y el 16 de octubre en las cuatro islas.

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha explicado este lunes en un comunicado que esta cifra recoge las atenciones contabilizadas como asesoramiento y no la totalidad de personas que se han acercado a los puntos de atención para solicitar información.

Las ayudas para autónomos consolidados y el programa Cuota Cero han sido las cuestiones más consultadas, presentes en el 41% y el 40% de los asesoramientos registrados, respectivamente.

Además de los profesionales que ya ejercen una actividad por cuenta propia, añade la nota, también se han acercado a la oficina personas interesadas en convertirse en autónomos, que buscaban información sobre cómo darse de alta e iniciar su actividad.

Según los datos recogidos en el informe de consultas del servicio, 94 atenciones han incluido preguntas sobre las ayudas para autónomos consolidados y 90 sobre la Cuota Cero. También se han registrado 76 consultas relacionadas con la contratación de personal y 63 sobre el Escudo del Autónomo.

Por islas, el registro contabiliza 100 consultas correspondientes a Mallorca, 63 a Eivissa, 58 a Menorca y seis a Formentera. Esta distribución responde a la isla indicada en cada consulta, que no siempre coincide con la ubicación del punto de atención. La media durante el período analizado ha sido de 15,1 consultas diarias.

Entre las localidades con más consultas registradas figuran Santa Eulària des Riu, con 28; Sant Antoni de Portmany, con 23; Alcúdia, con 20, y Felanitx y Maó, con 17 cada una. A continuación se sitúan Sant Lluís, con 14, y Calvià, con 13.

En cuanto a las actividades profesionales, el comercio minorista es el perfil más frecuente entre las 181 consultas que especifican el oficio o la profesión, con 45 registros. También figuran profesionales de la formación, la construcción, la restauración, la pastelería, la jardinería, el transporte y otros servicios.