Una oficina itinerante ofrecerá en 15 municipios información y asesoramiento a autónomos

Oficina del Autónomo itinerante en su primer día en Marratxí. - CAIB

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha puesto en marcha este miércoles la Oficina del Autónomo itinerante que pasará por 15 municipios de todas las islas para informar, asesorar y acompañar a los trabajadores autónomos y a las personas interesadas en iniciar una actividad por cuenta propia.

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha destacado en un comunicado que la ruta ha comenzado este miércoles en Marratxí y recorrerá varios municipios hasta el próximo 16 de octubre.

La oficina ofrecerá información sobre ayudas, subvenciones y convocatorias dirigidas a los autónomos, incluidas las líneas específicas para estos trabajadores y otras ayudas destinadas a empresas y comercios de las que también pueden beneficiarse.

Asimismo, ofrecerá asesoramiento personalizado, resolverá dudas administrativas y facilitará la tramitación de las solicitudes.

El servicio también dará a conocer las medidas como la Cuota Cero, las ayudas para autónomos consolidados o el escudo del autónomo, así como otros recursos disponibles para iniciar, consolidar o hacer crecer una actividad económica.

El objetivo es evitar que la distancia o las dificultades para desplazarse hasta Palma sean un obstáculo para acceder a la información y a los recursos públicos. El nuevo servicio permitirá acercar la administración a los autónomos, simplificar los trámites y ofrecer una atención más cercana, directa y útil.

Además de atender a todas las personas que se acerquen a la oficina itinerante, los dos profesionales visitarán comercios, establecimientos y negocios de cada municipio.

La iniciativa se lleva a cabo con la colaboración de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que aporta el equipo encargado de prestar este servicio.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha señalado que los trabajadores por cuenta propia "han estado abandonados" durante "demasiados años" y que en la actualidad "siguen siendo maltratados por la burocracia y por unas normas que no tienen en cuenta su realidad".

RUTA POR TODAS LAS ISLAS

En Mallorca, la Oficina del Autónomo itinerante visitará Inca el 24 de septiembre; Llucmajor, el 25; Manacor, el 26; Felanitx, el 27; Calvià, el 28, y Alcúdia, el 30 de septiembre.

La ruta continuará en las Pitiusas, con paradas en Eivissa el 5 de octubre; Sant Francesc, en Formentera, el 6; Sant Antoni de Portmany, el 7, y Santa Eulària des Riu, el 8 de octubre.

Por último, la oficina se desplazará a Menorca. En concreto, estará en Ciutadella el 13 de octubre; Ferreries, el 14; Sant Lluís, el 15, y Maó, el 16 de octubre.

La Oficina del Autónomo central, ubicada en la plaza de Son Castelló, en Palma, atiende presencialmente de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.