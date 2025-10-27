Las oficinas para la transición energética de Baleares atienden a casi un millar de personas en septiembre

Una oficina para la transición energética de Baleares. - CAIB

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Oficina para la Transición Energética de Baleares (Oteib), gestionada por el Instituto Balear de la Energía (IBE), atendió durante el pasado mes de septiembre 966 consultas.

Se trata de la cifra mensual más alta desde su puesta en marcha, ha destacado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado.

Durante 2025 ya se ha alcanzado el 90% del objetivo anual de 15.000 usuarios, con más de 13.000 personas atendidas a través de consultas presenciales, telefónicas y por correo electrónico.

Entre las tareas desarrolladas en septiembre la colaboración con Alaior para optimizar los suministros eléctricos y el avance en la firma del convenio con el Ayuntamiento de Ibiza para impulsar el autoconsumo compartido.

También se ha prestado apoyo al Consell de Formentera en el seguimiento del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible.

En el ámbito educativo, se ha puesto en marcha el 'Servicio de acompañamiento a centros educativos con instalación fotovoltaica pública', con los institutos IES Manacor y CIFP Politècnic como proyectos piloto.

Además, la Oteib ha participado en la Semana Europea de la Movilidad Sostenible en Mallorca y Formentera y ha desarrollado talleres de acompañamiento para usuarios de autoconsumos compartidos del IBE.

El conjunto de las actuaciones realizadas durante el mes ha generado un impacto económico potencial de cerca de 190.000 euros, derivado de subvenciones, optimizaciones y proyectos de autoconsumo compartido.

Hasta la fecha se han completado 185 de las 200 actuaciones previstas dentro del Objetivo 119 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incluye la apertura de oficinas, el despliegue de servicios itinerantes, la participación en jornadas y la redacción de informes técnicos para los municipios.

Las oficinas de Palma, Manacor, Inca, Ibiza, Menorca y Formentera, junto con los equipos itinerantes, han reforzado su servicio de asesoramiento en energías renovables, ayudas y tramitación de subvenciones, así como en la gestión del autoconsumo compartido y el apoyo técnico a ayuntamientos y otras entidades públicas.