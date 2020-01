Once entidades de Baleares crean la 'Plataforma per la Llibertat' en defensa a los líderes independentistas en prisión

Publicado 30/01/2020 13:06:09 CET

Llevarán a cabo una 'Diada por la Amnistía' con el objetivo de involucrar a la población en la Plataforma

PALMA DE MALLORCA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Once entidades de Baleares han creado la 'Plataforma per la Llibertat' en apoyo a los políticos independentistas catalanes en prisión y que, además de defender su amnistía, velará por el derecho a la autodeterminación de los pueblos y por el conjunto de derechos de los ciudadanos.

Así lo han presentado jueves en rueda de prensa Aina Quintana, de Mallorca Lliure; Joan Mas, diputado de MÉS per Mallorca; Sili Arguimbau, de Jubilats per Mallorca; y Miquel Carbonell, de Crida per Palma, en el espacio de cultura Can Alcover.

Todos ellos han coincidido en "estar preocupados" por la situación actual, "tanto por el retroceso de los derechos democráticos más básicos como por la imposibilidad de profundizar en el autogobierno dentro del Estado".

"Tenemos a líderes políticos en prisión, se vulneran nuestros derechos y también existe una falta de respeto y, por ello, defendemos el derecho de autodeterminación", han explicado.

Según han destacado, la Plataforma se constituye con el fin de defender tres ejes principales, la amnistía, los derechos y la autodeterminación. La primera acción que llevarán a cabo es una 'Diada por la Amnistía' para involucrar la población civil en la causa.

Inicialmente, la Plataforma está formada por STEI-Intersindical, Crida per Palma, Obra Cultural Balear, Jubilats per Mallorca, MÉS per Mallorca, Grup Blanquerna, Mallorca Lliure, CUP Palma, Fundacions Darder Mascaró, Assemblea Sobiranista de Mallorca y Endavant Mallorca.

AMNISTÍA, DERECHOS Y AUTODETERMINACIÓN

Por lo que respecta a la amnistía, desde la Plataforma han considerado que los políticos encarcelados "se han limitado a dar voz al pueblo de Cataluña mediante un referéndum, despenalizado en el gobierno de Zapatero, y, por lo tanto, no han cometido ningún delito".

"Es por eso que exigimos que sean amnistiados", han indicado, matizando que esto implica "la eliminación de sus condenas para que se puedan reincorporar en la vida política y civil en igualdad de derechos como cualquier otro ciudadano".

Además, han remarcado que esta amnistía se tiene que hacer extensiva "a todas las otras personas injustamente condenadas, como pueden ser los activistas sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y el cantante Valtònyc, así como a todas las personas perseguidas por su compromiso políticos con los derechos sociales y nacionales".

Por ello, desde la Plataforma han anunciado que impulsarán diferentes acciones para "sensibilizar" al conjunto de la ciudadanía de Baleares a "favor de la liberación de los presos y del retorno de los exiliados".

En relación al eje de los derechos, han criticado los "retrocesos impulsados por las instituciones del Estado", que, a su juicio, "han violado los derechos de expresión y de manifestación y las garantías de los representantes políticos electos y de los activistas sociales a un juicio justo".

"La reciente sentencia del TJUE ha confirmado que son los votantes quienes eligen sus representantes y que, por lo tanto, se ha violado los derechos de los ciudadanos cuando los jueces del Tribunal Supremo no han respetado el derecho a la inmunidad parlamentaria, básico en una democracia", han añadido.

Además, han reivindicando el derecho de la ciudadanía "a la desobediencia civil pacífica no-violenta como garantía de una sociedad democrática". En este sentido, desde la Plataforma trabajarán a nivel social "en la defensa de los derechos así como en la denuncia de los ataques contra estos" para "poder disfrutar de una sociedad plenamente democrática".

Por último, han defendido que " Cataluña y todos los pueblos del mundo tienen el derecho a la autodeterminación", un derecho "inalienable reconocido por las Naciones Unidas, que fue ratificado por el jefe del Estado español el 13 de abril de 1977 con la firma del Pacto internacional de derechos civiles y políticos".

"Un derecho que consideramos extensible al conjunto de los 'Països Catalans' y al resto del mundo y que tenemos que poder ejercer siempre y cuando exista un deseo mayoritario", han remarcado.

Asimismo, han considerado que lo que sucede en Cataluña "también afecta al resto del Estado, pero muy especialmente en Baleares y en Comunidad Valenciana". "Es por eso que impulsaremos diferentes acciones a nivel social para sensibilizar la ciudadanía a favor del reconocimiento de este derecho", han explicado.

Este mismo jueves en Can Alcover a las 19.00 horas la presentación de la Plataforma que contará con la participación del abogado Benet Salellas.