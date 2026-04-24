La ONCE exige que los perros guías de Baleares puedan acceder a las tiendas de alimentación

Perro guía en una frutería. - ONCE

PALMA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha exigido que los perros guías de Baleares tengan derecho de acceso a todos los establecimientos de alimentación en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

Según ha señalado la asociación en un comunicado con motivo del Día Internacional de Perro Guía, el desconocimiento de la normativa vigente, que reconoce el derecho de admisión de los usuarios de perros guía a estos lugares, genera problemas a las personas invidentes para acceder con normalidad.

En concreto, la ley de Bienestar Animal y las normativas autonómicas equivalentes permiten el acceso a perros guía a lugares públicos o de uso público, como comercios al por menor o supermercados, mercados y comercios de alimentación, así como establecimientos de restauración y medios de transporte.

"Los únicos lugares a los que no tienen derecho de acceso son las zonas de manipulación de alimentos, un quirófano o sala de curas, una atracción de feria o de un parque de atracciones, y el agua de una piscina que no sea para perros", ha concretado la ONCE.

En este sentido, ha señalado que el acceso de las personas con discapacidad visual a un establecimiento no le puede suponer gastos adicionales ni limitarse por un cupo de animales de compañía.

Así, han instado a la ciudadanía a difundir el derecho de acceso, permanencia y de poder comprar con normalidad de las personas con perros guía.

5 MILLONES DE CUPONES POR EL DÍA DEL PERRO

Por otra parte, con motivo del Día Internacional de Perro Guía, la ONCE va a ilustrar cinco millones de cupones bajo el lema 'Perros guía, sí', con un dibujo de una persona ciega en una frutería acompañada de su perro guía.

La ONCE ha destacado que en Baleares hay 11 perros guía de la asociación en activo, de los cuales ocho están en Mallorca, dos están en Eivissa y uno en Menorca.

Desde la ONCE han destacado que, desde que los cachorros nacen en las instalaciones de perros guías de la fundación, siguen un régimen de entrenamiento para no mostrar agresividad, son trabajadores y tienen voluntad de agradar a los demás, así como capacidad de concentración durante su tarea. "Están perfectamente socializados", han añadido.

Asimismo, han destacado que los perros están sujetos a requisitos de salud e higiene más estrictos que los animales de compañía, con vacunas de la rabia anuales, desparasitados interna y externamente de forma periódica, y con certificado veterinario anual de que no padecen ninguna enfermedad transmisible a los humanos.

La Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) cuenta con más de 35 años de historia en los que ha adoptado el modelo de escuelas de perros guía europeo y norteamericano, facilitando cerca de 4.000 acompañantes a personas con discapacidad visual para mejorar su autonomía.