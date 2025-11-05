La operación contra el blanqueo en Mallorca concluye con decenas de detenidos y toneladas de droga incautadas

Un agente de la Guardia Civil y otro de la Policía Nacional, durante una de las redadas efectuadas en el marco de la operación. - GUARDIA CIVIL

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Guardia Civil han dado por cerrada la investigación contra la organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales asentada en Mallorca con decenas de personas arrestadas y toneladas de droga incautadas.

La bautizada como operación Enroque Bal-Manso entró en fase de explotación el pasado mes de agosto y desde entonces se han llevado a cabo sucesivas redadas en diferentes puntos de la isla.

La investigación ha permitido desarticular una organización criminal supuestamente dedicada a introducir droga en la Península y Baleares a través de aguas de Ibiza.

En total se han incautado 1,54 millones de euros, más de 687 kilos de cocaína y cerca de dos toneladas y media de hachís, así como otros tipos de estupefacientes.

Han sido detenidas decenas de personas, entre las que destaca el líder de los United Tribuns y supuesto cabecilla de la trama, Stefan Milojevic.

También el abogado Gonzalo Márquez, el inspector de Policía Faustino Nogales o 'El Vito', considerado uno de los principales narcotráficantes del poblado de Son Banya. Buena parte de ellos han ingresado en prisión provisional.

Los investigadores expondrán este jueves parte de la droga y del material incautado durante el desarrollo de la operación y, una vez levantado el secreto de sumario, informarán sobre sus pormenores.

Está previsto que asistan jefe superior de Policía en Baleares, José Luis Santafé, y el teniente coronel de la Guardia Civil José Francisco Martínez, entre otros mandos policiales de ambos cuerpos.

DROGA DESDE EL NORTE DE ÁFRICA

La organización criminal desarticulada en Mallorca estaría vinculada a otras de carácter transnacional y se dedicaba tanto al blanqueo de capitales como al narcotráfico.

Según las pesquisas, introdujeron varias toneladas de hachís y cientos de kilos de cocaína procedentes del norte de África a bordo de embarcaciones neumáticas de gran potencia.

Primero concertaban un punto de recogida en algún lugar del Mediterráneo, donde realizaban el transbordo de los estupefacientes desde las conocidas como 'gomas' a otras embarcaciones. De allí llevaban la mercancía hasta Ibiza, donde la almacenaban un tiempo hasta trasladarla al resto de Baleares y a la Península.