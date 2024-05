La oposición en Cort pide medidas "concretas" en materia turística y da la "bienvenida" al PP "a la regulación"

El PSOE Palma pide convocar el Consell Social de la ciudad y posteriormente un pleno extraordinario para aprobar medidas en materia turística

Acusan al equipo de gobierno de "intentar ganar tiempo" y de anunciar "una cortina de humo"



PALMA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición en Cort han pedido al equipo de gobierno medidas "concretas" y "específicas" para frenar la saturación turística y han dado la "bienvenida" al PP "a la regulación".

Así se han expresado regidores de PSOE, MÉS per Palma y Unidas Podemos este jueves en declaraciones a los medios durante el pleno municipal y después que el alcalde, Jaime Martínez, anunciara este miércoles un paquete de medidas en materia turística para trasladar a la Mesa para el dialogo social por la sostenibilidad.

El portavoz socialista en Palma, Xisco Ducrós, ha considerado que el PP ha propuesto "ideas pero ninguna medida específica" y ha criticado que no se propuso ninguna iniciativa relacionada con la vivienda.

En esta línea, ha pedido convocar el Consell Social de la ciudad para conocer la opinión de las principales entidades y, posteriormente, celebrar un pleno extraordinario para aprobar medidas específicas.

Por otra parte, Ducrós ha subrayado que los socialistas esperan que el PP apoye las proposiciones sobre medidas turísticas que se debatirán este jueves en el pleno. Sin embargo, el PP ha avanzado que no votará a favor.

En esta misma línea se ha pronunciado el regidor de MÉS per Palma Miquel Àngel Contreras, quien ha mostrado su "sorpresa" por las medidas anunciadas por el alcalde. No obstante, ha asegurado que su formación no se "fía" de Martínez, puesto que la semana pasada votó en contra de regular cruceros. "Es una cortina de humo", ha apostillado.

Igualmente, la regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, ha afeado al PP por "intentar ganar tiempo" con este anuncio y ha remarcado la necesidad de tomar medidas urgentes. En esta línea, ha pedido iniciativas "concretas más allá del debate", puesto que "ya hay consenso". "Lo que tiene que hacer el PP es escuchar a la sociedad civil y actuar", ha concluido.

Los grupos de la oposición no han revelado si votarán a favor o en contra del paquete de medidas. Sin embargo, como ya anunció el alcalde este miércoles, las propuestas se llevarán igualmente a la Mesa para el pacto social.