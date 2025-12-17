Ordenan la extradición a Alemania de una mujer acusada de ordenar el asesinato de su yerno en Mallorca

Exterior de la Audiencia Nacional, a 13 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha ordenado la extradición a Alemania de una mujer acusada de ordenar el asesinato de su yerno en Mallorca al desestimar el recurso de apelación interpuesto por su letrado en contra de la decisión inicial.

Los hechos, según consta en el auto dictado por la Sección de lo Penal, consultado por Europa Press, sucedieron entre el 17 y el 21 del pasado mes de septiembre entre la localidad alemana de Frechen y la localidad mallorquina de Sa Torre (Llucmajor).

Pocos días después, el 26 de septiembre, un juzgado de Colonia emitió una orden de detención y entrega contra la mujer, a quien reclama para juzgarla como supuesta coautora de un delito de instigación al asesinato en grado de tentativa, castigado con una pena máxima de 15 años de prisión.

La Audiencia Nacional ya ordenó ejecutar la extradición de esta mujer, pero su letrado interpuso un recurso de apelación alegando que se habían vulnerado los derechos fundamentales de su representada.

En concreto, exponía que la decisión adolecía de una "evidente falta de motivación" y que, al haberse cometido los hechos en Mallorca, debería ser un juez español quien la juzgara.

El recurso señalaba que la acusada reside de forma habitual en la isla, donde aparentemente se realizó la entrega de dinero la facilitación de fotografías y la identificación de la víctima, y que para cometer los hechos que se le imputan en ningún momento se trasladó a Alemania.

Tampoco estaban en territorio germano los principales testigos de la causa ni la propia víctima, quien en el momento de los hechos se encontraba en Mallorca, lugar señalado para "la hipotética ejecución del ilícito", señalaba el abogado.

Analizadas las alegaciones, los magistrados de la Audiencia Nacional consideran que el recurso "no puede prosperar en ninguna de sus variadas variantes" dado que la orden de extradición estaba correctamente argumentada y que "la mayoría de los hechos" sucedieron en Alemania.

Fue en el país germano, según el auto, donde tuvieron origen la desavenencias familiares que terminaron en el supuesto concierto delictivo entre la acusada y su hija, quien es esposa de la víctima.

El perjudicado residente en dicho país junto al hijo que tiene en común con la segunda implicada en el caso y fue allí donde interpuso la denuncia. De hecho, solo se ha incoado un procedimiento judicial en Colonia, pero nunca en España.

Así, concluyen los magistrados, no existe causa alguna que obligue a la anulación, denegación, condicionamiento o suspensión de la ejecución de la orden europea de detención y entrega. Contra esta resolución no cabe recurso, por lo que deviene firme y aboca a la acusada a la extradición.