Organizan una conferencia sobre la historia del Museo del Ferrocarril de Mallorca

Archivo - Interior del Museu del Ferrocarril en Son Carrió. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El edificio Términus, sede central de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM), acogerá el próximo martes (18.00 horas), una nueva ponencia del ciclo de conferencias que el ente público organiza en este espacio desde el pasado mes de diciembre, en este caso, sobre el Museo del Ferrocarril.

La conferencia, titulada 'La (llarga) història del Museu del Ferrocarril de Mallorca', irá a cargo del gerente del museo y presidente de la Fundación Ferrocaib, Guillem Febrer, que explicará el proceso de creación del museo y su significado como proyecto colectivo, fruto de años de trabajo y de la implicación de numerosas personas e instituciones.

El Museu del Ferrocarril de Mallorca es una iniciativa largamente reivindicada que ha permitido preservar y poner en valor la memoria y el patrimonio ferroviario de la isla. Ubicado en la antigua nave de cocheras de la estación de Son Carrió, fue inaugurado el pasado mes de noviembre con la voluntad de conservar, difundir y acercar a la ciudadanía la historia del ferrocarril en Mallorca.

Durante la ponencia, se expondrán las diferentes fases de desarrollo del proyecto, así como los objetivos principales del museo y su aportación a la sociedad. También se destacará la dimensión social de la iniciativa, que contribuye a la creación de oportunidades laborales para personas con discapacidad y promueve la sensibilización sobre la importancia de la salud mental.

Guillem Febrer es licenciado en Derecho por la UIB y experto universitario en gestión de entidades sin ánimo de lucro por la UNED. Ha desarrollado su trayectoria profesional principalmente en el ámbito social y en la promoción y defensa del patrimonio. Además, fue miembro fundador y preside, actualmente, la Fundación Ferrocaib para la preservación del patrimonio ferroviario.

Este ciclo de conferencias tendrá continuidad a lo largo de 2026 y tiene como objetivo ofrecer una visión global sobre el papel del ferrocarril en la historia y el desarrollo de Mallorca, así como analizar la evolución de la movilidad y su impacto social, económico y territorial. La conferencia está abierta al público hasta completar el aforo. La sala tiene una capacidad aproximada de 50 personas.