Organizan una jornada de puertas abiertas para visitar el buque oceánico 'Duque de Ahumada' en Palma - GUARDIA CIVIL

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha organizado una jornada de puertas abiertas para que la ciudadanía pueda visitar el interior del buque oceánico 'Duque de Ahumada' durante su escala en Palma.

Las visitas, que serán gratuitas y para todos los públicos, tendrán lugar entre las 10.00 y las 13.00 horas del próximo domingo en la base naval de Porto Pi.

El 'Duque de Ahumada', ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares en un comunicado, se ha incorporado al Grupo Marítimo del Estrecho, con base en Cádiz, y sustituirá al 'Río Miño'.

Entre sus misiones tendrá la prevención de la delincuencia transfronteriza, la seguridad marítima y la lucha contra la migración irregular y la trata de seres humanos.

Además, atenderá los compromisos adquiridos en aguas de soberanía de otros países de la Unión Europea, dado que la financiación comunitaria conlleva el despliegue del buque en misiones en Europa durante un periodo de cuatro meses al año.

CINCO CUBIERTAS Y UN HELIPUERTO

El nuevo buque de la Guardia Civil dispone de cinco cubiertas, un helipuerto, dos embarcaciones de rápida intervención y un vehículo submarino operado remotamente para la inspección y rastreo subacuático de hasta 1.000 metros de profundidad.

También está dotado con equipos de navegación y comunicaciones de última generación, espacios hospitalarios y enfermería, área de seguridad y zona de náufragos para un máximo de cien personas.

Tiene una autonomía superior a las 11.000 millas, con capacidad para permanecer en el mar sin tocar puerto hasta 30 días. Puede alcanzar una velocidad de 18 nudos y tiene una velocidad de patrulla superior a los 11.

Cuenta con alojamiento a bordo para 44 miembros de la tripulación y 12 personas ajenas a ella.