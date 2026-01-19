Orgull Llonguet mantiene sus actividades por Sant Sebastià y guardará un minuto de silencio por el accidente de Córdoba

Archivo - Decenas de personas disfrutan de la parrilla tras el encendido del Fogueró por el Drac de na Coca en la Revetla de Sant Sebastià, a 19 de enero de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

Orgull Llonguet mantendrá sus actividades organizadas con motivo de las fiestas de Sant Sebastià y guardará un minuto de silencio por las víctimas de accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba).

El colectivo, en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, se ha solidarizado con el trágico accidente y ha anunciado que guardará un minuto de silencio como muestra de respeto a todas las víctimas y afectados.

No obstante, y a diferencia de los actos organizados por el Ayuntamiento de Palma, que han quedado anulados como muestra de luto, Orgull Llonguet ha decidido mantener su programación.

Cort ha anunciado este lunes la cancelación de todos los actos oficiales programados con motivo de las fiestas de Sant Sebastià, entre ellos la 'revetla', el encendido del 'fogueró' de la plaza Major, la tradicional 'revetla' popular y los conciertos programados en las plaza de España, de Cort, de Joan Carles I y Major. También han cancelado la Diada Ciclista y la celebración de los Premis Ciutat de Palma, ambas actividades previstas para este martes.

El Ayuntamiento ha recomendado a los organizadores de actividades no oficiales que suspendan el resto de celebraciones y actos como muestra de respeto y solidaridad.

EL PROGRAMA DE ORGULL LLONGUET

El colectivo Orgull Llonguet, no obstante, mantendrá su 'Revolta Llongueta', que dará arranque a las 23.00 horas con el pregón que la actriz mallorquina Clara Ingold pronunciará frente a la Bodega Bellver.

Después comenzará el pasacalles de los 'caparrots' y el 'drac de na Coca' con la charanga '1ronda+'. El DJ Jaume Colombás amenizará la fiesta a su paso por las Ramblas y hasta la plaza Weyler, donde seguirá hasta las 03.00 horas.

A las 12.00 horas del martes, en la plaza París, el colectivo ha organizado una 'vermutada' con acompañamiento de la DJ Random Nancy.