La Orquesta Sinfónica de Baleares actuará en el Teatro Cervantes de Málaga este jueves y viernes

Orquesta Sinfónica de Baleares - CAIB

PALMA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Baleares (OSIB) ofrecerá dos conciertos este jueves y viernes, 9 y 10 de abril, en el Teatro Cervantes de Málaga.

Las actuaciones se enmarcan en el intercambio con la Orquesta Filarmónica de Málaga, según ha señalado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en una nota de prensa.

Para esta ocasión, la Orquesta Sinfónica presentará un programa con obras de Ludwig van Beethoven y Franz Schubert, con la participación del barítono solista Benjamin Appl y la dirección de Pablo Mielgo.

El concierto comenzará con la Apertura Leonora n.3º de Beethoven y, a continuación, interpretarán Lied (selección) de Schubert, con la participación de Benjamin Appl. La velada culminará con la Sinfonía n.5º de Beethoven, una de las obras más emblemáticas de la historia de la música.

Desde la Conselleria han destacado que estos conciertos suponen una nueva oportunidad para proyectar el trabajo artístico de la OSIB fuera de las Islas, consolidando su presencia en el circuito nacional y reforzando su compromiso con la excelencia musical y la colaboración institucional.

El intercambio entre la OSIB y la Orquesta Filarmónica de Málaga comenzó en Palma el pasado enero y continúa ahora en Málaga, reforzando un puente cultural entre ambas ciudades a través de la música.