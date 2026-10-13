La Orquesta Sinfónica de Baleares inicia sus visitas musicales a la Unidad de Pediatría del Hospital Son Espases - CAIB

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Baleares ha iniciado este martes sus visitas musicales a la Unidad de Pediatría del Hospital Universitario Son Espases en el marco del proyecto 'La música también acompaña'.

La iniciativa acerca la música en directo y los instrumentos a los niños, jóvenes y familias que se encuentran ingresados con el objetivo de ofrecerles una experiencia diferente dentro del entorno hospitalario y contribuir a hacer más agradable su estancia, ha indicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado.

Durante las visitas, los músicos de la Sinfónica acercarán sus instrumentos a los pacientes y a sus familias, quienes podrán conocerlos de cerca, descubrir sus características y escuchar música interpretada en directo en un formato cercano y adaptado al espacio hospitalario. El proyecto se desarrollará un martes de cada mes, de octubre de 2026 a marzo de 2027, de 16.00 a 17.00 horas.

En el proyecto participan los músicos Míriam Merino, Sebastià Pou, Susana Pacheco, Nigel Carter, Clara Macaró y Eudald Ribas. La iniciativa, impulsada por la Asociación EducaJoy en el marco del convenio de colaboración suscrito con el IBSalut, cuenta con el patrocinio de la Fundación de la Orquesta Sinfónica.