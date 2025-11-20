La Orquesta Sinfónica de Baleares ofrece en Montuïri un concierto de cámara con un quinteto de viento metal

Cartel del concierto de cámara con un quinteto de viento metal de la Orquesta Sinfónica de Baleares. - GOVERN DE LES ILLES BALEARS

La Orquesta Sinfónica de Baleares celebrará el sábado un concierto de cámara con un quinteto de viento metal en la Iglesia Parroquial de Sant Bartomeu, en Montuïri.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, el programa incluirá obras de Giovanni Gabrieli, Claude Debussy, Leonard Bernstein y Ennio Morricone, un recorrido musical que abarca distintos estilos y épocas, desde el Renacimiento hasta la música cinematográfica contemporánea. Esta selección permitirá al público gozar de la riqueza tímbrica y expresiva de los instrumentos de viendo metal.

El concierto se enmarca dentro de uno de los principales objetivos de la Orquesta Sinfónica de Baleares, acercar la música a diferentes localidades de Mallorca, llevando su actividad más allá de los escenarios habituales de Palma. Además, ofrece programaciones diversas y accesibles para todos los públicos, fomentando así la difusión cultural.