La Orquesta Sinfónica de Baleares ofrecerá dos funciones para escolares en Formentera

Archivo - Ensayo de la orquesta sinfónica de Baleares. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

EIVISSA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Baleares ofrecerá el 23 de septiembre dos funciones escolares en la Sala de Cultura de Formentera dirigidas a las escuelas de la isla.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, las funciones tendrán lugar a las 09.30 y a las 11.00 horas y estarán protagonizadas por un cuarteto de cuerda y la mezzosoprano mallorquina Laura de la Fuente.

El programa propone un recorrido por diferentes estilos, épocas y tradiciones musicales. Empezará con 'El cant de la Sibil·la' y continuará con el 'Intermezzo' y 'Voi lo sapete, o mamma' de Cavalleria rusticana, de P. Mascagni, entre otras piezas.

Con esta iniciativa, la Orquesta Sinfónica continúa desarrollando su labor de acercar la música en directo a los niños y jóvenes de Baleares, favoreciendo el contacto del alumnado con músicos profesionales y con un repertorio variado que recorre diferentes expresiones de la tradición musical europea y balear.

Estas funciones forman parte del compromiso de la Sinfónica con la formación de nuevos públicos, la educación musical y la presencia de la Orquesta en las diferentes islas, reforzando su dimensión educativa y su vocación de servicio público.