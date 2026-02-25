La Orquestra Simfònica de Balears interpretará este lunes en Es Baluard temas clásicos y canciones populares baleares

Cartel del concierto de cámara de la OSIB por el Día de Baleares. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Orquestra Simfònica de Balears (OSIB) ofrecerá un concierto este lunes en el Aljibe de Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma, en el que habrá composiciones de Mozart, Puccini y canciones populares de Baleares.

La cita tendrá lugar a las 12.00 horas, la entrada será libre hasta completar aforo y allí se hará un recorrido musical que combina "tradición, lirismo operístico y esencia mediterránea", con un programa especialmente diseñado para la ocasión por Día de Baleares que se celebra el día anterior.

El concierto contará con la participación de la mezzosoprano Laura de la Fuente, acompañada por un grupo de cuerda de la OSIB formado por Smerald Spahiu y Paula Marqués --violines--, Raquel Cobo --viola-- y Lucrecia Garrigues --violonchelo--.

El programa que se interpretará será 'La Sibil·la', 'Divertimento' de Mozart, 'Intermezzo de Caballería Rusticana' de Mascagni, el aria 'O mio babbino caro' Puccini y una selección de la suite de 'Carmen' de Bizet, con fragmentos como 'Aragonesa', 'Habanera' o 'el Toreador'.

Además, también habrá espacio para las obras de 'Tres cançons populars' de E. Pastor y 'Cançó per la Sierra' de A. Mairata, que recogen la "riqueza" de la canción popular de Mallorca, Menorca e ibiza.

Este concierto se enmarca dentro de las tres actuaciones que ofrecerá la OSIB para conmemorar el Día de Baleares, con 'Cap pela' el 26 de febrero, un concierto de cámara el 2 de marzo y el espectáculo 'Música per la infància' el 7 y 8 de marzo.