Ossifar ofrecerá un único concierto en Mallorca en 2026

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ossifar ha anunciado este jueves un nuevo y único concierto en Mallorca con el que quieren rendir homenaje a su público y cumplir su compromiso con todos los seguidores que no pudieron asistir a su última actuación en Inca, a la que fueron más de 4.500 personas.

Según ha informado la productora en una nota de prensa, el concierto tendrá lugar en Son Fusteret el 3 de julio de 2026 y nace con el propósito de garantizar que ningún seguidor se quede sin entrada y, al mismo tiempo, asegurar la máxima comodidad al público.