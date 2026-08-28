Otoño caliente en la educación 0-3: anuncian encierro en escoletas y una huelga general

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PALMA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Familias y trabajadores de la red de 0-3 se encerrarán en unas 25 escoletas el próximo 18 de septiembre y habrá huelga general el 6 de octubre.

Ambas medidas forman parte de lo que los sindicatos CCOO, UGT y STEI han denominado un "septiembre caliente" ante la inacción de las patronales y el Govern.

La asamblea y los sindicatos han aprobado la hoja de ruta de las próximas movilizaciones, "hartos de buenas palabras, promesas y buenas intenciones que nunca se traducen en hechos concretos".

"Mientras la Administración y las patronales se llenan la boca de discursos, la realidad en los centros continúa siendo exactamente la misma, con una pérdida constante de poder adquisitivo y unas condiciones sociolaborales insostenibles", han indicado en un comunicado.

El calendario de acciones comenzará el 9 de septiembre, con una protesta frente al Parlament y seguirá el día 10 con una concentración simultánea en Mallorca, Menorca y Eivissa para visibilizar la indignación del sector.

Además, se ha convocado una manifestación el 25 de septiembre con el objetivo de "paralizar las islas" y demostrar "la fuerza, unión y determinación insostenible del sector ante la sociedad y las instituciones".

Según han advertido, el encierro y la manifestación están llamados a ser "puntos de inflexión" para demostrar al Govern y a las patronales que los trabajadores de la etapa no darán ningún paso atrás hasta conseguir la dignificación real de su profesión y un marco regulador autonómico completo negociado con las partes legitimadas.

"Las patronales continúan dando totalmente la espalda a la situación del sector, negándose a asumir la mejora de las condiciones laborales", han concluido.