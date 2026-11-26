Archivo - Pradera de Posidonia en Baleares - IMEDEA - Archivo

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Marilles ha alertado de la afectación que un posible vertido del gasóleo que transporta el buque 'Med Emre', hundido esta madrugada a unas 30 millas de Eivissa con 7.000 toneladas métricas de combustible, podría tener sobre la vida marina de la zona.

El director de la entidad dedicada a la preservación del mar en Baleares, Pablo Rodríguez, ha explicado a Europa Press que el hecho de que se trate de gasóleo y no de crudo "tiene implicaciones diferentes".

"Por lo que sabemos, el gasóleo tiene una menor densidad y por lo tanto flota y, en el caso de que salga al medio marino, parte del mismo se evapora", ha señalado.

En cualquier caso, un eventual vertido, algo que todavía no hay confirmación oficial de que haya sucedido, "tendría un impacto sobre la vida y los ecosistemas marinos". Especialmente para la fauna, puesto que la distancia con la costa y la profundidad del mar en esa zona hacen que haya menos flora que en el litoral.

"Los hidrocarburos son tóxicos y contienen metales pesados que se pueden acumular en determinadas especies. Pero dependerá de si hay vertido y de cómo sea ese vertido. Aquí puede pasar un millón de cosas. No estamos ante un 'Prestige', pero no por ello deja de ser muy preocupante", ha subrayado.

Rodríguez también ha alertado de la posibilidad de que, en caso de que haya un vertido, las corrientes pudieran desplazar el combustible hasta la costa de Eivissa. Allí, ha explicado, sí podría tener un impacto mayor sobre las praderas de posidonia.

Además, cabe la posibilidad de que el buque se hunda por completo y que sea imposible reflotarlo, lo que aplastaría el fondo marino y liberaría componentes tóxicos con el paso del tiempo.

Por el momento, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Emergencias del Govern, el buque 'Med Emre' permanece semihundido a unas 20 millas de Eivissa.

El director de Marilles ha considerado que, en la medida de lo posible, la mejor opción en términos medioambientales sería poderlo remolcar al puerto más cercano.