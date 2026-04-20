Los pacientes crónicos que requieren de cuidados paliativos en Baleares aumentan un 42% en poco más de dos años

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PALMA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de personas con cronicidad avanzada que necesitan de cuidados paliativos en Baleares ha aumentado un 42% en poco más de dos años.

Así se desprende de la respuesta facilitada por la Conselleria de Salud a una pregunta parlamentaria formulada por escrito por el diputado no adscrito Agustín Buades y publicada este lunes.

El ex de Vox quería conocer en qué estado de ejecución se encuentra uno de los puntos del acuerdo por el cual Marga Prohens fue investida presidenta del Govern, el relativo al desarrollo de la legislación para "defender la cultura de la vida frente a la eutanasia".

El departamento que dirige la consellera Manuela García hace un repaso de las diferentes medidas adoptadas a lo largo de la legislatura.

Desde 2023, según el Govern, se ha impulsado un refuerzo "decisivo" del modelo de cuidados paliativos con el objetivo de garantizar una atención "digna, integral y humanizada al final de la vida".

Ese año, por ejemplo, se creó la categoría de médico de cuidados paliativos, una medida que permitió "estabilizar y reconocer la especialización" de estos profesionales.

En octubre de 2024 se puso en marcha el equipo de apoyo de cuidados paliativos en el Hospital de Inca, con el que este servicio estuvo presente en todos los hospitales de agudos del archipiélago.

Todo ello, según los datos de Salud, en un contexto en el que la identificación de personas con cronicidad avanzada y que por lo tanto necesitan cuidados paliativos no ha dejado de aumentar.

Si en diciembre de 2023 había 1.681 pacientes identificados, al año siguiente había 1.880 y en el mismo mes de 2025, 2.275. La última cifra data de febrero, cuando había 2.394 pacientes identificados, lo que supone un incremento del 42% en dos años y dos meses.

OTRAS MEDIDAS

Durante este periodo se ha implementado, en todos los sistemas informáticos de las diferentes gerencias, la alerta corporativa de apoyo específico de cuidados paliativos, que permite identificar de forma más clara a los pacientes que necesitan atención.

A eso se le suma la consolidación del equipo promotor de atención integrada en residencias en las tres áreas de salud, que ha permitido la identificación precoz de los potenciales beneficiarios, la coordinación de los profesionales implicados, el acompañamiento de las familias y mayores facilidades para morir en el domicilio siempre que así lo desee la persona y su familia.

El pasado octubre se puso en marcha un nuevo modelo de atención paliativa pediátrica que garantiza que los niños y adolescentes que lo necesiten puedan pasar cuanto más tiempo posible en sus respectivos domicilios.