Pacma presenta alegaciones a los presupuestos de Santa Eulària al no destinar recursos para las colonias

IBIZA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El partido animalista Pacma ha presentado alegaciones a los presupuestos del Ayuntamiento de Santa Eulària para 2026 debido a la "insuficiencia de recursos" destinados a la gestión de colonias felinas.

En un comunicado, la formación ha recordado que en el municipio viven más de 600 gatos comunitarios distribuidos en unas 50 colonias sin que haya un programa de Captura-Esterilización-Retorno operativo ni campañas públicas de esterilización, identificación o asistencia veterinaria durante 2025. Tampoco consta la existencia de un registro oficial de colonias ni de personas cuidadoras autorizadas, recayendo todo este trabajo actualmente sobre voluntariado y entidades privadas.

El borrador presupuestario para 2026 incorpora únicamente una partida genérica denominada 'Plan de bienestar animal' dotada con 75.000 euros, sin desglose que permita garantizar la financiación de la gestión felina.

Mientras tanto, el Ayuntamiento prevé importes superiores para otras cuestiones, lo que, para Pacma, "evidencia una desviación de prioridades".

Así, han solicitado al pleno la creación de una partida específica y finalista para la gestión de colonias felinas, con un crédito mínimo inicial de 150.000 euros (unos 250 euros por gato) para cubrir la estabilización poblacional, incluyendo además identificación, captura, transporte, alimentación controlada, refugios, formación de cuidadoras, asistencia veterinaria urgente y convenios con entidades acreditadas.

El Partido Animalista ha confiado en que el Consistorio atienda estas alegaciones y adapte el presupuesto para cumplir con las exigencias normativas y asegurar el bienestar de los animales comunitarios del municipio.