El Pacto por la Sostenibilidad analiza cómo mejorar la competitividad y la rentabilidad de las explotaciones agrarias

Reunión del Pacto por la Sostenibilidad de este miércoles. - CAIB

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pacto por la Sostenibilidad de Baleares ha centrado la segunda jornada de trabajo de esta semana, celebrada este miércoles, en la nueva ley agraria y cómo esta puede servir para mejorar la competitividad y la rentabilidad de las explotaciones.

La reunión se ha celebrado en la sede de la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social y ha servido para analizar cómo la futura normativa puede contribuir a los objetivos del Pacto por la Sostenibilidad.

Entre otros temas, ha subrayado la Conselleria en un comunicado, con el refuerzo de la soberanía y la seguridad alimentaria, la protección del paisaje rural y el fomento del relevo generacional en el sector agrario.

También se han abordado asuntos como la mejora de la competitividad y la rentabilidad de las explotaciones agrarias o diversas iniciativas para impulsar el producto local, la venta directa y los circuitos cortos de comercialización que puedan favorecer una economía circular y una conexión más estrecha entre productores y consumidores.

Otro de los ejes principales ha sido la simplificación administrativa y el reconocimiento de actividades complementarias como el agroturismo, la energía agrovoltaica o la gestión forestal.

La reunión ha estado presidida por la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, y ha contado con la presencia del conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet.

También ha participado diversos directores generales de ambos departamentos, los consells insulares y entidades económicas y sociales vinculadas al sector como Asaja, CAEB, PIME Baleares, CCOO, UGT, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, representantes de los bodegueros y de los productos cárnicos y la Felib.

El Pacto por la Sostenibilidad ha iniciado esta semana su segunda fase, que se dedicará a concretar la Agenda de Transición y a debatir las 48 propuestas surgidas de las 544 iniciales presentadas durante la primera etapa.

La primera sesión, que se celebró el martes, se centró en la ley de costas. La tercera, que tendrá lugar este próximo jueves, se dedicará a los fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS) destinados a mejoras en el mercado laboral.