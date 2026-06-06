La PAH avisa: "Después de la antigua cárcel vendrá Son Bordoy

Representantes de la PAH, con moradores de la antigua prisión. - EUROPA PRESS

PALMA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha acusado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, de dejar a la gente en la calle "de centenares en centenares" y ha avisado de que "después de la antigua prisión vendrá Son Bordoy".

Representantes de la plataforma han mantenido este sábado un encuentro con algunos de los alrededor de 80 moradores que aún quedan en el recinto, ante el inminente desalojo autorizado por un juzgado, y en declaraciones a los medios se han mostrado especialmente preocupados por lo que supondrá el uso de la fuerza policial.

En este sentido han alertado de la posibilidad de que si en el contexto del desalojo se producen detenciones de personas en situación irregular, éstas perderán la oportunidad de acogerse al proceso extraordinario de regularización.

Por este motivo, les han pedido que tengan ya preparada toda la documentación disponible "para cuando vean movimiento". Igualmente han criticado la falta de información respecto a una ejecución del desalojo que puede llegar en cualquier momento.

Los representantes de la plataforma han vuelto a criticar al Ayuntamiento de Palma por no ofrecer una alternativa habitacional y los propios moradores que han acudido a la reunión han asegurado que nadie les ha elaborado un perfil con el que poder optar a ningún tipo de alternativa.