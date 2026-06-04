Policía Nacional y Policía Local decidirán "el momento oportuno" para desalojar la antigua prisión, todavía sin fecha

Archivo - Comienzo del proceso de desalojo de la antigua prisión de Palma, a 25 de febrero de 2026. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El desalojo de la antigua prisión todavía no tiene fecha y serán los policías nacionales y locales quienes se coordinen para decidir qué medios necesitan y cuál es "el momento oportuno" para ejecutar el mandato judicial.

Así lo ha trasladado el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, que ha participado en la reunión y que en declaraciones a los medios ha señalado la necesidad de que, mientras los cuerpos policiales se coordinan, se siga trabajando en el ámbito social para ofrecer alternativas a las personas que todavía viven en el recinto.

Aunque no hay fecha para una nueva reunión de la Junta de Seguridad, la Policía Nacional y la Policía Local mantienen reuniones constantes de coordinación y será en este contexto en el que propongan, el momento técnicamente oportuno para ejecutar el desalojo.