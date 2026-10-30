Palma acoge una acción solidaria para señalar que los puertos "no son un terreno neutral" ante el genocidio en Palestina

Concentración en Palma para reclamar que los puertos no participen en el genocidio en Palestina. - EUROPA PRESS

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plaza de España de Palma se ha sumado este viernes a la acción solidaria del Movimiento Global Sumud, en el que se ha hecho un llamamiento a los trabajadores portuarios a secundar una huelga internacional para resaltar que los puertos y el mar "no son un terreno neutral" ante el genocidio en Palestina.

De esta manera, los trabajadores de los muelles pretenden impedir que estas infraestructuras se conviertan en "instrumentos al servicio de la guerra" y a ella se han adherido Mallorca per Palestina y personas de la sociedad civil para expresar su apoyo a esta lucha internacionalista.

En la concentración han participado cerca de medio centenar de personas y allí se han podido escuchar consignas como "fuera las armas de nuestros puertos", "dónde están, no se ven, las sanciones a Israel" o "Netanyahu criminal, a la corte penal".

En un comunicado, los convocantes han apuntado que esta movilización se produce mientras "continúan las violaciones contra la población palestina a pesar del alto el fuego".

En un informe publicado el 26 de octubre, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén Oriental, e Israel concluye que las autoridades y fuerzas israelíes "cometen actos genocidas en Gaza después del acuerdo de alto el fuego", además de documentar crímenes.

Esta protesta han defendido que trata de mostrar la solidaridad con Palestina y con quienes, desde sus puestos de trabajo, se organizan para "frenar la complicidad con la violencia", para visibilizar las reivindicaciones de los trabajadores portuarios y para reclamar que "ninguna infraestructura marítima contribuya al suministro de armas o a la logística de la guerra y el genocidio".

"Hoy más que nunca hace falta una obra de descolonización de los mares, contra la lógica de la militarización de cada espacio de vida colectiva. Nos oponemos a este entramado letal con el complejo militar-industrial que lleva a ser cada vez más protagonistas, financiadores y cómplices de guerras imperialistas y coloniales", han subrayado.

Los convocantes han resaltado que este viernes nueve países y 90 puertos del mundo se adherirán a la huelga internacional, porque los trabajadores portuarios y las personas "no quieren ser cómplices de quienes trafican con la muerte".

"Cada vez nos quitan más derechos y privan del futuro para desviar cada vez más dinero y recursos al sector bélico. No en nuestro nombre y no con nuestro trabajo. El genocidio continúa, la lucha continúa", han concluido.