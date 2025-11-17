Palma acoge un Fin de Semana Antifascista para hacer frente "a los movimientos antidemocráticos y reaccionarios"

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, y el presidente de las Fundaciones Darder-Mascaró, Miquel Rosselló, presentan el programa del tercer Fin de Semana Antifascista. - MÉS PER PALMA

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma, las Fundaciones Darder-Macaró y la Fundación Coppieters han organizado la tercera edición del Fin de Semana Antifascista con la intención de hacer frente "a los movimientos antidemocráticos y reaccionarios".

El acontecimiento, que tendrá lugar el próximo viernes en CineCiutat y el sábado en el Centro Cultural de s'Escorxador, incluirá la intervención de diversos expertos, la proyección de un documental y un taller práctico.

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, y el presidente de las Fundaciones Darder-Mascaró, Miquel Rosselló, han presentado este lunes en una rueda de prensa la programación del que será el tercer Fin de Semana Antifascista de Palma, que tendrá como lema 'Antifascismo hoy: memoria, alternativas y lucha global. En Mallorca, en Europa y en el mundo'.

"En estos momentos de ataques contra la democracia y los derechos humanos es más necesario que nunca analizar la extrema derecha desde una perspectiva tanto local como global, teniendo en cuenta las luchas actuales y también las pasadas", ha expuesto Truyol.

El objetivo de las jornadas, ha proseguido, es "reforzarnos a nivel ideológico, pero también con herramientas útiles para el día a día".

"Hacer frente a los movimientos antidemocráticos y reaccionarios en las aulas, en la calle o en los lugares de trabajo es fundamental. Es necesario movilizarnos y actuar cada día para construir una sociedad más justa y más igualitaria", ha señalado.

La ecosoberanista ha considerado que "luchas" como las de los pueblos palestino y kurdo "nos muestran fórmulas de resistencia y elementos clave para combatir el reaccionarismo ultraliberal global".

UN PROGRAMA "DE LUJO"

Roselló, por su parte, ha destacado el programa "de lujo" con el que contará esta tercera edición del Fin de Semana Antifascista, que contará con participantes como la exdiputada de la CUP Eulàlia Reguant, el historiador experto en franquismo David Ginard y la profesora de Ciencias Políticas Mònia Clua.

Además, se realizará un cinefórum con el documental 'La Xarxa ultra' en presencia de su director, David Bou, y un taller práctico dirigido a docentes para "combatir los discursos de extrema derecha en las aulas".

El objetivo de las dos actividades, ha indicado, será "dar argumentos que ayuden a combatir el fascismo entre los más jóvenes".

Todas las actividades de la jornada, han indicado los organizadores en un comunicado, son abiertas y gratuitas. Las tres entidades han hecho una llamada conjunta a la ciudadanía a participar y "plantar cara a los discursos de odio y a la regresión de las libertades democráticas".