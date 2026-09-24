Palma acoge este jueves y viernes unas jornadas de cartografía de las autonomías

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, José Luis Mateo, participa en la primera jornada de cartografía que reúne a técnicos de 15 comunidades autónomas. - CAIB

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Cartográfico y Geográfico de Baleares acoge este jueves y este viernes en Palma las Jornadas de Cartografía de las Comunidades Autónomas 2026, una cita en la que se presentan proyectos, aprendizajes y resultados científico-técnicos por parte de los organismos con competencia cartográfica en las autonomías y de órganos científicos con trabajos de interés en la materia.

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha señalado en un comunicado que las jornadas reunirán en Ca n'Oleo a técnicos de 15 comunidades autónomas para analizar proyectos, intercambiar experiencias y conocimientos técnicos, y analizar las iniciativas más novedosas en materia de cartografía e información geoespacial en el ámbito de la administración pública.

El programa de esta jornada ha incluido una ponencia técnica sobre el trabajo conjunto del Instituto de Estadística de Baleares y del Instituto Cartográfico y Geográfico de las Islas en relación a las direcciones postales en las Islas, así como de otros responsables de Comunidad Valenciana y Andalucía que desarrollan proyectos similares en esta materia.

Este primer día también aborda la actualización del gemelo digital mediante vuelo de drones y del papel de los organismos cartográficos en la información geográfica y demográfica para la gestión de emergencias, entre otros.

En la segunda sesión, este viernes, intervendrá el director del Centro Nacional de Información Geográfica, Emilio López, para tratar las políticas de datos y gobernanza del dato, la observación del territorio y programas estratégicos del Sistema Cartográfico Nacional, la información geográfica para emergencias o la evolución de las infraestructuras de datos espaciales hacia infraestructuras de conocimiento espacial.