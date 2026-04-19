Palma acogerá esta semana las Jornadas de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo en el ámbito del deporte

Archivo - Ciclistas durante una prueba. - FRANCISCO BANDÍN - Archivo

PALMA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Palma acoge entre este lunes y este miércoles las Jornadas de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo, un encuentro institucional y técnico que reunirá representantes de las administraciones deportivas de las Islas, Cataluña y Occitania, junto con responsables de centros de tecnificación, organismos deportivos y agentes del ámbito del alto rendimiento.

Estas jornadas tienen como objetivo reforzar la cooperación euroregional en el ámbito del deporte, compartir modelos de gestión y formación deportiva, e impulsar nuevas líneas de trabajo conjunto entre territorios, según ha informado en un comunicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

La actividad se iniciará este lunes con una recepción institucional en el Hotel Palladium de Palma. Este primer encuentro contará con la presencia de representantes institucionales de Baleares, la Federación Española de Baloncesto, el Consell Català de l'Esport y representantes de la región de Occitania, entre otras.

El martes las jornadas se trasladarán al Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares (Cteib), donde se desarrollará una sesión de trabajo centrada en la presentación del modelo deportivo balear, proyecciones audiovisuales sobre igualdad en el deporte y una ponencia a cargo del exatleta Mateu Cañellas.

La jornada incluirá también una visita guiada a las instalaciones del centro, un espacio de networking y una comida institucional.

Por la tarde, los participantes asistirán al partido de la Liga de fútbol entre el RCD Mallorca y el Valencia CF, con traslado organizado desde el hotel.

El miércoles las actividades continuarán en el Velódromo Illes Balears, con una mesa de trabajo dedicada a la evaluación de las jornadas y la definición de futuras líneas de colaboración.

Posteriormente, se realizará una visita a las instalaciones guiada por el director deportivo Joan Llaneras, seguida del acto de conclusión institucional a cargo del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, con la entrega de obsequios a los participantes.