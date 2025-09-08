Palma acogerá del 9 de septiembre al 14 de octubre la Jornada Europea de la Cultura Judía

El presidente del CJIB, Ariéh Girondí, el teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, y la directora general de Patrimonio e Interpretación de la Ciudad, Pilar Ribal, en la presentación de la Jornada Europea de la Cultura Judía. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma, la Comunitat Jueva de Balears (CJIB) y Llegat Jueu organizarán del 9 de septiembre al 14 de octubre la Jornada Europea de la Cultura Judía.

La actividad se presentado este lunes en Can Balaguer y comprenderá un abanico diverso de actividades que incluirá música, cine, visitas guiadas y conferencias, en todos los casos gratuitas y abiertas a la participación de toda la población, según ha explicado al Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

El acto de presentación ha contado con la presencia del primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, el presidente del CJIB, Ariéh Girondí, y la directora general de Patrimonio e Interpretación de la Ciudad, Pilar Ribal.

Durante su intervención, Bonet ha destacado que para el Consistorio constituye una "extraordinaria satisfacción" tener la oportunidad de apoyar una iniciativa que "ya ocupa, por méritos propios, un lugar plenamente consolidado dentro del calendario cultural de Palma".

Bonet ha remarcado también que se trata de una cita de "singular trascendencia histórica y social" para toda la ciudad, que volverá a poner de manifiesto, un año más, la "innegable vigencia de la herencia que la comunidad judía ha dejado atrás a lo largo de muchos siglos".

En este sentido, el regidor ha señalado que la evolución de la capital de Baleares como entorno urbano es, en gran medida, "deudora de la tradición y cultura judías, de su rico patrimonio, y de sus valores", que se han transmitido de "generación en generación".

Por su parte, el presidente de la CJIB ha expresado su "profundo agradecimiento" al Consistorio por su colaboración con el evento, y por haber solicitado recientemente el ingreso de Palma a la entidad 'Red de Juderías. Caminos de Sefarad'.

Igualmente, el representante de la entidad ha anunciado la adhesión de la CJIB a la candidatura de la capitalidad europea de la cultura Palma 2031, un objetivo al que, según ha indicado, "todos se deben sumar para hacerlo realidad desde la convicción" de que se vive en un territorio con un "extraordinario patrimonio arquitectónico y cultural" que, en una medida importante, "procede directamente del legado judío".

CHARLAS Y CICLO DE CINE

Las actividades de la Jornada Europea empezarán este martes 9 de septiembre con ocasión de la primera conferencia del ciclo de ponencias que tendrá lugar en Can Balaguer y que continuará el próximo miércoles 10 de septiembre y el día 17 del mismo mes, siempre a las 19 horas.

La charla inicial correrá a cargo del rabino Eliahu Bar Geva, bajo el título de 'Componentes y entendimiento de la fe judía'. Al día siguiente, será el turno de Marisol Chévez, con la conferencia 'Antisionismo, el nuevo antisemitismo del siglo XXI'.

El ciclo concluirá con la intervención de Dory Sontheimer, quien compartirá con el público su experiencia personal y autobiográfica de cuando, a sus 57 años de edad, descubrió que el régimen nazi había exterminado a 38 miembros de su familia.

El cine tendrá también su espacio en el calendario de la jornada, con tres películas de incuestionable calidad que se proyectarán en el Teatre Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra, los días 16 y 23 de septiembre, y el 14 de octubre, en todos los casos a las 20.00 horas.

Los títulos seleccionados son 'Freud, pasión secreta', biopic sobre el creador de la terapia psicoanalítica dirigido en 1962 por John Huston y con Montgomery Clift en el papel protagonista; la cinta española 'Maravillas', rodada por Manuel Gutiérrez Aragón en 1980, y el drama de intriga 'La casa de Carroll Street' (Peter Yates, 1987), que relata la introducción de gente nazi en Estados Unidos tras asumir una nueva identidad judía.

RUTAS POR LA PALMA JUDÍA Y CONCIERTO DE HOMENAJE A LEONARD COHEN

Al mismo también habrá una tercera propuesta de esta Jornada Europea de la Cultura Judía como son las visitas al Call Jueu, previstas para los días 20 y 27 de septiembre, a las 11.00 de la mañana.

Bajo la conducción de Laura Miró Bonnin, los participantes compartirán un recorrido por el pasado judío, converso y chueta de Palma, con punto de partida en el Centro Maimó Ben Faraig o Centro de Interpretación de las Calls Judías de Palma.

A continuación, la ruta proseguirá por la zona de El Callet, la calle de Sant Domingo, la plaza de Cort, la plaza Mayor, la plaza del Banc de l'Oli, y las calles Sant Bartomeu, Jaume II y Argenteria, que constituyen el denominado Call Menor.

El trayecto se desarrollará después por las calles del Call, Monti-sion y Pelleteria, que integran el Call Major, y finalizará en la estatua de Jafudà Cresques, situada en la plaza del Pes de la Palla.

En cuanto a las actividades musicales, la gran apuesta es el Concierto de las Músicas de Leonard Cohen, que está previsto para el día 30 de septiembre, a las 20.00 horas, en el Teatre Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra.

Se trata de un recital musical y poético en el que coexisten la obra literaria y la interpretación de las canciones más icónicas del autor y cantante de origen judío.

El concierto correrá a cargo de un selecto grupo de artistas invitados: Marta Elka, Paula Presente, Pere Suau, que se encargará de la parte recitada, y los componentes de Selene Jazz Trio y The Kodili Experience, con la participación de la cantante inglesa Belinda Kodili.

La obra de Leonard Cohen será interpretada en diferentes formatos, ya sean duetos, tríos o cuartetos, y con el acompañamiento de músicos tan destacados como Toni Pastor, Alain Martin, Mathis Rathke o Antoni Calafat.