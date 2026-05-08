Palma avanza en la renovación de su Distintivo Turístico Inteligente - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Destino Turístico Inteligente (DTI) de Palma, coordinada por Luisa Hernández Rilova, se ha reunido este viernes con Segitur en el marco del proceso de renovación del distintivo DTI de la ciudad.

El encuentro, ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, se enmarca en el calendario establecido para la auditoría y validación del modelo DTI, que se desarrolla durante los meses de abril a junio.

Durante la sesión, los miembros de la Comisión han trabajado conjuntamente con los técnicos de Segitur en la revisión de los distintos ejes que conforman el modelo de Destino Turístico Inteligente como son la gobernanza, la innovación, la tecnología, la sostenibilidad y la accesibilidad.

La renovación del distintivo DTI, ha detallado Cort, permitirá reforzar el posicionamiento de Palma como destino turístico inteligente a nivel nacional e internacional, consolidando su apuesta por la digitalización, la gestión eficiente de los recursos y la mejora de la experiencia del visitante.