Palma se concentrará en solidaridad con Ceuta y Jaime Martínez señala que lo sucedido debe "servir de advertencia"

Archivo - El alcalde de Palma y presidente del PP municipal, Jaime Martínez. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha invitado a la ciudadanía a participar en una concentración en la plaza de Cort el próximo miércoles, 2 de septiembre (20.00 horas), coincidiendo con el día de Ceuta, en solidaridad con la ciudad autónoma y para "defender la integridad territorial" de España, ya que en Baleares lo sucedido "tiene que servir de advertencia".

El Ayuntamiento se ha sumado así a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias para concentrarse frente a los ayuntamientos como muestra de solidaridad con Ceuta.

Martínez ha señalado que "lo que está sucediendo en Ceuta incumbe a todos" y que "tiene que servir de advertencia" a las Islas, según ha destacado en un vídeo publicado en Instagram y recogido por Europa Press.

Según ha indicado, en los últimos 15 meses, "han llegado más de 11.000 inmigrantes ilegales en pateras" a Baleares, algo que "da lugar a una presión inasumible de recursos y servicios públicos". En esta línea, ha criticado que "las políticas migratorias de Pedro Sánchez no encaran los problemas" de las Islas.

Por otro lado, ha instado a los palmesanos y a los mallorquines a "demostrar la solidaridad" con Ceuta porque, según ha considerado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros "le están dando la espalda" a la ciudad.

El primer edil ha exigido en la red social al Gobierno central que "destine todos los recursos necesarios a defender la integridad territorial y la soberanía" de España y "a dar la seguridad necesaria a todos los ciudadanos de Ceuta".

Martínez ha destacado que "Sánchez debe dejar de mirar a otro lado" y ha criticado la "desidia" del presidente y del resto del Ejecutivo central. En este sentido, ha reclamado "una defensa a ultranza de los derechos de los ceutís".

"Ahora es el momento de defender, sin ninguna duda, a Ceuta y a los ceutís, porque defender Ceuta es defender nuestra integridad", ha concluido.