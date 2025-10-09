Palma inicia la construcción del nuevo casal de Génova, que contará con un presupuesto de 2,6 millones de euros

El alcalde de Palma, , Jaime Martínez Llabrés, el presidente de la Asociación de Vecinos de Génova, Gaspar Puyol y miembros del proyecto de construcción del Casal de Génova - EUROPA PRESS

Las obras han comenzado y se espera que tengan una duración de 12 meses

PALMA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha inaugurado este jueves la construcción del futuro Casal de Génova, cuyas obras cuentan con un presupuesto de 2,6 millones de euros, en un acto simbólico en el que también ha participado el presidente de la Asociación de Vecinos de Génova, Gaspar Puyol.

Martínez ha agradecido expresamente el trabajo realizado por las entidades vecinales, la empresa constructora y los equipos técnicos implicados en el proyecto y ha destacado que el Casal es una instalación necesaria y que llevaba dos décadas siendo "muy demandada" por los vecinos del barrio.

El alcalde ha explicado que después de varias licitaciones se ha conseguido el equipo necesario y la inversión de 2,6 millones de euros y ha añadido que las "modernas" instalaciones contarán con "todo lo necesario". En concreto, habrá biblioteca, el local para la Asociación de Vecinos, local para la Asociación de Gent Gran y diferentes aulas polivalentes.

Además, ha descrito esta actuación como "histórica" y la ha catalogado dentro de una serie de compromisos que se han ido cumpliendo, como las escoletas de Son Lledó y Son Gibert, la adquisición de la finca de Son Quint y el futuro instituto de Son Ferriol.

"Siempre hemos tenido claro que se iba a cumplir", ha asegurado Martínez. Las obras ya han comenzado y se espera que tengan una duración de 12 meses. El alcalde ha finalizado felicitando a todos los implicados en el proyecto.

Puyol ha agradecido el compromiso del alcalde que "prometió" que la construcción se llevaría a cabo este año. También ha agradecido la paciencia de los vecinos en relación al ruido de la obra.