Palma licita el servicio de escuelas deportivas municipales hasta 2028 por más de 500.000 euros

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal del Deporte (IME) ha publicado este martes la licitación del contrato del servicio de las escuelas deportivas municipales para el periodo 2026-2028, que contará con un presupuesto máximo de 502.000 euros.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, la nueva licitación amplía la oferta deportiva municipal hasta un total de diez disciplinas, como atletismo, ciclismo, fútbol, gimnasia artística, gimnasia rítmica, judo, natación artística, saltos de trampolín, taekwondo y triatlón. Además, se mantiene la escuela de esgrima en el polideportivo Germans Escalas.

El plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo 16 de marzo a las 14.00 horas y el anuncio de licitación y la documentación correspondiente pueden consultarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Así, el Ayuntamiento ha destacado la incorporación del triatlón a las escuelas deportivas y la recuperación del ciclismo y los saltos de trampolín, modalidades que no se impartían desde hace más de ocho años.

El polideportivo de Son Moix concentrará la mayoría de disciplinas, entre ellas atletismo, ciclismo, fútbol, gimnasia artística, gimnasia rítmica, judo, natación artística, saltos de trampolín, taekwondo y triatlón.

Por su parte, el polideportivo Germans Escalas acogerá también la modalidad de fútbol y la actividad de esgrima ya en funcionamiento, mientras que el polideportivo Rudy Fernández será sede de la escuela de gimnasia rítmica.

Los cursos se impartirán de octubre a finales de junio y durante los meses de julio, agosto y septiembre no se desarrollarán actividades, salvo en casos puntuales vinculados a eventos organizados por el IME.

Asimismo, se establece un número mínimo y máximo de alumnos de entre cinco y 16 años por grupo para garantizar el correcto funcionamiento del servicio, con un máximo total de 148 plazas distribuidas entre las diez escuelas.