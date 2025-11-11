Palma, Manacor y Llucmajor son las poblaciones baleares más solicitadas para vivir de alquiler, según idealista

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los municipios de Palma, Manacor y Llucmajor son las localidades que despiertan un mayor interés de los inquilinos para vivir de alquiler en Baleares durante el tercer trimestre de 2025.

Así se desprende de un estudio desarrollado por el portal inmobiliario idealista sobre la demanda relativa, en el que se refleja que cada vez más municipios fuera de las capitales acaparan un mayor interés por encontrar un arrendamiento.

En el caso se Baleares, Palma se encuentra en la posición de 18 de España de las más demandadas, con un alquiler medio de 1.902 euros al mes; Manacor se encuentra en la 28 --1.525 euros/mes-- y Llucmajor en la 56 --2.237 euros/mes--.

Después ya se sitúa la ciudad de Ibiza en la posición 102 --3.450 euros/mes--, Santa Eulària en la 120 --4.158 euros/mes, Calvià en la 121 --3.057 euros/mes-- y por último Sant Josep de Sa Talaia en la 132 --3.791 euros/mes--.

En el ranking de España, 12 de las 15 primeras posiciones las ocupan ciudades de la periferia de Barcelona y Madrid, con Leganés --1.060 euros/mes--, Móstoles --1.040 --euros/mes--, Hospitalet de Llobregat --1.211 euros/mes-- y Terrassa --934 euros/mes--, a la cabeza.