El Palma Muntanya Film Fest acogerá la proyección de ocho documentales y una docena de cortometrajes

Presentación de la decimosexta edición del Colonya Palma Muntanya Film Fest. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La decimosexta edición del Colonya Palma Muntanya Film Fest, que tendrá lugar entre el 18 y el 28 de octubre, acogerá la proyección de ocho documentales y una docena de cortometrajes.

El festival cinematográfico, que se celebrará en diferentes localizaciones de Mallorca, ha sido presentado este martes en el Pati de Rentadores de la Misericòrdia.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, ocho documentales y una docena de cortometrajes formarán parte de la sección competitiva del festival.

Estos cortometrajes proceden de países como España, Argentina, Alemania, Polonia, Colombia y Suiza y optarán a los tres galardones que se entregarán al finalizar el certamen.

La programación incluye también otras propuestas, entre las que destacan conferencias, coloquios y mesas redondas.

El festival se celebrará en diferentes lugares de Mallorca, entre ellos el Teatre Municipal Xesc Forteza, el Teatre Principal de Palma, el Teatre Municipal de Inca, CineCiutat, Ca n'Oleo y el refugio de Galatzó.

El Colonya Palma Muntanya Film Fest cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Palma, el Consell de Mallorca, el Consorcio Serra de Tramuntana y la Federación Balear de Montañismo y Escalada, así como de diferentes empresas y entidades. Colonya Caixa Pollença es su principal patrocinador.